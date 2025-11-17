Precio del dólar hoy lunes 17 de noviembre: Así inicia el tipo de cambio este día de asueto

En pleno marco del aniversario de la Revolución Mexicana y en un día de asueto oficial por la conmemoración del 20 de noviembre, el dólar estadounidense se aplica el mismo que el último cierre del fin de semana del domingo 16 de noviembre.

Por lo que, hoy el dólar inicia la semana con un precio promedio de 18.32 pesos por unidad en México, de acuerdo con los principales indicadores financieros consultados este lunes 17 de noviembre.

Debido al día feriado, las sucursales bancarias permanecerán cerradas, informó la Asociación de Bancos de México (ABM). Únicamente operarán en sus horarios habituales aquellas que se ubican dentro de almacenes comerciales y supermercados, por lo que los usuarios deberán considerar esta disposición para realizar cualquier trámite.

TIPO DE CAMBIO FIX

El tipo de cambio FIX, determinado por el Banco de México únicamente en días hábiles bancarios, no se publica durante esta jornada festiva. El FIX se hace oficial una vez difundido en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y funciona como referencia para operaciones del día siguiente.

Sin embargo, para este lunes, Banxico estableció el tipo de cambio para obligaciones en dólares en 18.2805 pesos por unidad.

TIPO DE CAMBIO DEL DÓLAR HOY EN BANCOS

Estas son las cotizaciones de compra y venta del dólar en los principales bancos del país para este 17 de noviembre de 2025:

Afirme : Compra: 17.50 | Venta: 19.00 pesos

Banco Azteca: Compra: 16.90 | Venta: 18.84 pesos

Banorte : Compra: 17.15 | Venta: 18.65 pesos

BBVA Bancomer: Compra: 17.24 | Venta: 18.79 pesos

Citibanamex : Compra: 17.77 | Venta: 18.79 pesos

Scotiabank: Compra: 17.40 | Venta: 19.00 pesos

El precio del dólar se mantiene en constante movimiento a lo largo de la jornada, por lo que las cotizaciones pueden variar entre transacciones en ventanilla, operaciones en línea o banca digital. Se recomienda a los usuarios verificar directamente con su institución bancaria antes de realizar cualquier operación.