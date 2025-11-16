Precio del dólar hoy 16 de noviembre en México: así abrió el peso mexicano este domingo

El peso mexicano continúa mostrando movimientos moderados frente al dólar estadounidense, después de una semana marcada por la volatilidad. Durante este fin de semana, la moneda nacional registró fluctuaciones por encima y por debajo de las 18.50 unidades por divisa estadounidense, aunque inició la jornada dominical ligeramente por debajo de ese nivel.

Este domingo 16 de noviembre, el tipo de cambio interbancario se ubica en 18.3028 pesos por dólar, mismo nivel con el que cerró el pasado viernes 14 de noviembre. La cotización muestra estabilidad, aunque persiste la incertidumbre cambiaria por factores internacionales y expectativas económicas.

En cuanto al tipo de cambio FIX del Banco de México (Banxico), publicado en el Diario Oficial de la Federación, el valor oficial para operaciones y obligaciones en dólares se estableció en 18.2805 pesos por unidad. Este monto se utiliza para trámites fiscales, pagos internacionales y otros compromisos que requieren un tipo de cambio oficial.

DÓLAR EN LOS DIFERENTES BANCOS HOY 16 DE NOVIEMBRE

Así se encuentra la cotización en las principales instituciones financieras del país:

Afirme: 17.50 a la compra – 19.00 a la venta

Banco Azteca: 16.90 a la compra – 18.84 a la venta

Banco de México (FIX del viernes): 18.3262

Bank of America: 17.3913 a la compra – 19.4175 a la venta

Banorte: 17.15 a la compra – 18.65 a la venta

BBVA: 17.24 a la compra – 18.79 a la venta

Grupo Financiero Multiva: 18.33 a la compra – N/A a la venta

Ve por Más: 17.7958 a la compra – 18.8108 a la venta

Los valores pueden variar durante el día, por lo que se recomienda verificar en línea antes de realizar cualquier operación.

Para quienes necesiten convertir dólares a pesos, plataformas como Google muestran un promedio en tiempo real. Según su conversor actualizado, 1 dólar equivale aproximadamente a 18.52 pesos mexicanos.

Es importante considerar que el tipo de cambio cambia constantemente durante la jornada y que cada banco o casa de cambio establece sus propios precios según condiciones de mercado y costos operativos.

El peso mexicano continúa en un rango estrecho frente al dólar, por lo que mantenerse informado es clave para obtener el mejor valor al comprar o vender divisas.