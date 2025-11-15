Precio del dólar hoy sábado 15 de noviembre: el peso cierra la semana con ligera depreciación

Este sábado 15 de noviembre de 2025, el precio del dólar en México se mantiene en 18.32 pesos por unidad en promedio, luego de que el peso mexicano registrara una ligera depreciación al cierre de la semana laboral. Aunque la moneda nacional acumuló su segunda caída consecutiva, la pérdida fue marginal, equivalente a 0.06 por ciento durante la jornada del viernes.

El Banco de México (Banxico) informó que el tipo de cambio oficial del viernes 14 de noviembre de 2025 cerró en 18.3102 pesos por dólar, según el promedio de transacciones bancarias. Sin embargo, debido a la operación cambiaria continua a lo largo del día, la cotización al cierre generalizado del mercado se ubicó en 18.32 pesos por divisa estadounidense.

TIPO DE CAMBIO FIX

El tipo de cambio FIX es determinado por Banxico únicamente en días hábiles bancarios, por lo que este sábado no se publica. Una vez calculado, el FIX se hace oficial al difundirse en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y funge como referencia para el día siguiente.

Para este sábado, Banxico estableció que el tipo de cambio para obligaciones en dólares es de 18.2805 pesos por unidad.

TIPO DE CAMBIO DEL DÓLAR HOY EN BANCOS

Los precios de compra y venta del dólar estadounidense en los principales bancos del país este sabado 15 de noviembre de 2025:

Afirme : Compra: 17.50 | Venta: 19.00 pesos

: Compra: 17.50 | Venta: 19.00 pesos Banco Azteca : Compra: 16.90 | Venta: 18.84 pesos

: Compra: 16.90 | Venta: 18.84 pesos Banorte : Compra: 17.15 | Venta: 18.65 pesos

: Compra: 17.15 | Venta: 18.65 pesos BBVA Bancomer : Compra: 17.24 | Venta: 18.79 pesos

: Compra: 17.24 | Venta: 18.79 pesos Citibanamex : Compra: 17.77 | Venta: 18.79 pesos

: Compra: 17.77 | Venta: 18.79 pesos Scotiabank: Compra: 17.40 | Venta: 19.00 pesos

Es importante recordar que el precio del dólar se mantiene en constante movimiento durante el día, por lo que las cotizaciones pueden variar al momento de realizar operaciones en ventanilla o a través de banca digital. Por ello, se recomienda verificar con la institución bancaria antes de realizar cualquier transacción