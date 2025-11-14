Ticketmaster lanza promociones por el Buen Fin: estos son los eventos con 50% de descuento

El Buen Fin 2025 ya comenzó en México y, con él, una de las campañas más esperadas por los amantes de la música y el entretenimiento. Ticketmaster confirmó que durante este buen fin contará con grandes promociones, lo que ha generado gran expectativa entre los fans.
Desde el jueves 13 y hasta el lunes 17 de noviembre, la plataforma lanzó rebajas de hasta el 50 por ciento en conciertos, festivales y espectáculos, además de promociones a meses sin intereses en compras selectas.
ESTOS SON LOS EVENTOS CON 50% DE DESCUENTO
Ticketmaster dio a conocer la lista de eventos participantes, entre los que destacan algunos de los festivales más importantes del país como el Corona Capital, el Coca-Cola Flow Fest y el Vive Latino, además de conciertos de artistas internacionales y espectáculos familiares.
Los descuentos estarán disponibles únicamente del jueves 13 al lunes 17 de noviembre, aplicando directamente al seleccionar boletos en la plataforma. Entre los eventos con promociones destacan:
- Corona Capital
- Coca-Cola Flow Fest
- Vive Latino
- Cirque du Soleil: OVO
- El Rey León
- P!nk
- Billy Idol
- Bruses
- C-Kan
- El Hijo del Santo: La Despedida
- I Love Dance
- Fangoria
- Los Fabulosos Cadillacs
- Los Rumberos
- Manuel Medrano
- Mentiras: El Musical
- Miguel Bosé
- Panteón Rococó
- Remind GNP
- Reyno
- Sigur Rós
- The Messi Experience
- The Rasmus
Además, el Simi Fest tendrá boletos bajo una promoción especial 3x2 durante los días del Buen Fin.
MESES SIN INTERESES EN TICKETMASTER
Ticketmaster también habilitó la opción de 3 Meses Sin Intereses, válida únicamente al pagar con tarjetas de crédito participantes y cumpliendo con un monto mínimo por transacción:
- Banamex: compra mínima de 3 mil
- HSBC: compra mínima de 300 pesos
- Banorte: compra mínima de 300 pesos
- Santander: compra mínima de 300 pesos
Los descuentos y beneficios estarán vigentes solo por tiempo limitado, por lo que la recomendación es revisar disponibilidad de boletos y leer las condiciones de cada evento dentro de la plataforma.