Ticketmaster lanza promociones por el Buen Fin: estos son los eventos con 50% de descuento

El Buen Fin 2025 ya comenzó en México y, con él, una de las campañas más esperadas por los amantes de la música y el entretenimiento. Ticketmaster confirmó que durante este buen fin contará con grandes promociones, lo que ha generado gran expectativa entre los fans.

Desde el jueves 13 y hasta el lunes 17 de noviembre, la plataforma lanzó rebajas de hasta el 50 por ciento en conciertos, festivales y espectáculos, además de promociones a meses sin intereses en compras selectas.

ESTOS SON LOS EVENTOS CON 50% DE DESCUENTO

Ticketmaster dio a conocer la lista de eventos participantes, entre los que destacan algunos de los festivales más importantes del país como el Corona Capital, el Coca-Cola Flow Fest y el Vive Latino, además de conciertos de artistas internacionales y espectáculos familiares.

Los descuentos estarán disponibles únicamente del jueves 13 al lunes 17 de noviembre, aplicando directamente al seleccionar boletos en la plataforma. Entre los eventos con promociones destacan:

Corona Capital

Coca-Cola Flow Fest

Vive Latino

Cirque du Soleil: OVO

El Rey León

P!nk

Billy Idol

Bruses

C-Kan

El Hijo del Santo: La Despedida

I Love Dance

Fangoria

Los Fabulosos Cadillacs

Los Rumberos

Manuel Medrano

Mentiras: El Musical

Miguel Bosé

Panteón Rococó

Remind GNP

Reyno

Sigur Rós

The Messi Experience

The Rasmus

Además, el Simi Fest tendrá boletos bajo una promoción especial 3x2 durante los días del Buen Fin.

MESES SIN INTERESES EN TICKETMASTER

Ticketmaster también habilitó la opción de 3 Meses Sin Intereses, válida únicamente al pagar con tarjetas de crédito participantes y cumpliendo con un monto mínimo por transacción:

Banamex : compra mínima de 3 mil

: compra mínima de 3 mil HSBC : compra mínima de 300 pesos

: compra mínima de 300 pesos Banorte : compra mínima de 300 pesos

: compra mínima de 300 pesos Santander: compra mínima de 300 pesos

Los descuentos y beneficios estarán vigentes solo por tiempo limitado, por lo que la recomendación es revisar disponibilidad de boletos y leer las condiciones de cada evento dentro de la plataforma.