Finanzas

Ticketmaster lanza promociones por el Buen Fin: estos son los eventos con 50% de descuento

Desde el jueves 13 y hasta el lunes 17 de noviembre, la plataforma lanzó rebajas de hasta el 50 por ciento en conciertos, festivales y espectáculos

Nov. 14, 2025
El Buen Fin 2025 ya comenzó en México y, con él, una de las campañas más esperadas por los amantes de la música y el entretenimiento. Ticketmaster confirmó que durante este buen fin contará con grandes promociones, lo que ha generado gran expectativa entre los fans.

Desde el jueves 13 y hasta el lunes 17 de noviembre, la plataforma lanzó rebajas de hasta el 50 por ciento en conciertos, festivales y espectáculos, además de promociones a meses sin intereses en compras selectas.

ESTOS SON LOS EVENTOS CON 50% DE DESCUENTO

Ticketmaster dio a conocer la lista de eventos participantes, entre los que destacan algunos de los festivales más importantes del país como el Corona Capital, el Coca-Cola Flow Fest y el Vive Latino, además de conciertos de artistas internacionales y espectáculos familiares.

Los descuentos estarán disponibles únicamente del jueves 13 al lunes 17 de noviembre, aplicando directamente al seleccionar boletos en la plataforma. Entre los eventos con promociones destacan:

  • Corona Capital
  • Coca-Cola Flow Fest
  • Vive Latino
  • Cirque du Soleil: OVO
  • El Rey León
  • P!nk
  • Billy Idol
  • Bruses
  • C-Kan
  • El Hijo del Santo: La Despedida
  • I Love Dance
  • Fangoria
  • Los Fabulosos Cadillacs
  • Los Rumberos
  • Manuel Medrano
  • Mentiras: El Musical
  • Miguel Bosé
  • Panteón Rococó
  • Remind GNP
  • Reyno
  • Sigur Rós
  • The Messi Experience
  • The Rasmus

Además, el Simi Fest tendrá boletos bajo una promoción especial 3x2 durante los días del Buen Fin.

MESES SIN INTERESES EN TICKETMASTER

Ticketmaster también habilitó la opción de 3 Meses Sin Intereses, válida únicamente al pagar con tarjetas de crédito participantes y cumpliendo con un monto mínimo por transacción:

  • Banamex: compra mínima de 3 mil
  • HSBC: compra mínima de 300 pesos
  • Banorte: compra mínima de 300 pesos
  • Santander: compra mínima de 300 pesos

Los descuentos y beneficios estarán vigentes solo por tiempo limitado, por lo que la recomendación es revisar disponibilidad de boletos y leer las condiciones de cada evento dentro de la plataforma.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

