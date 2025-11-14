  • 24° C
Finanzas

Precio del dólar hoy viernes 14 de noviembre: así amanece el tipo de cambio

Para este viernes, el billete verde registra un comportamiento estable, aunque todavía influenciado por los ajustes de los últimos días

Nov. 14, 2025
Tras una jornada marcada por ligeras variaciones y el impacto de la reciente reapertura del gobierno de Estados Unidos, la divisa estadounidense vuelve a mostrar presión sobre la moneda nacional.  De acuerdo con los principales indicadores financieros, el precio del dólar hoy en México es de 18.36 pesos en promedio, una cifra que refleja la tendencia mixta con la que ha operado la divisa estadounidense frente al peso durante la semana.

Durante la jornada del jueves, el peso mexicano presentó un ligero retroceso del 0.16 por ciento al cierre de las transacciones bancarias. El Banco de México (Banxico) informó que el cierre oficial del dólar este jueves 13 de noviembre fue de 18.3215 pesos por unidad, cifra obtenida a partir del promedio de transacciones bancarias.

Sin embargo, debido a la variación constante de su cotización durante el día, el tipo de cambio terminó ubicándose en 18.32 pesos por dólar al finalizar la jornada.

TIPO DE CAMBIO FIX

Para este viernes, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el tipo de cambio FIX determinado por Banxico, el cual se establece de manera oficial para operaciones gubernamentales y obligaciones en dólares.

  • Tipo de cambio FIX: 18.2805 pesos por dólar
  • Tipo de cambio para obligaciones en moneda extranjera: 18.2982 pesos por dólar

Banxico determina el FIX con base en el promedio de las cotizaciones del mercado al mayoreo y lo publica al mediodía del día previo.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 14 DE NOVIEMBRE

La cotización del dólar en las principales instituciones bancarias del país:

  • Afirme: Compra: 17.50 | Venta: 19.00 pesos
  • Banco Azteca: Compra: 16.90 | Venta: 18.79 pesos
  • Banorte: Compra: 17.15 | Venta: 18.65 pesos
  • Citibanamex: Compra: 17.77 | Venta: 18.79 pesos
  • Scotiabank: Compra: 17.40 | Venta: 19.00 pesos

El precio del dólar cambia constantemente a lo largo del día debido a factores nacionales e internacionales. Por ello, el tipo de cambio puede variar al momento de realizar operaciones en ventanilla o por banca digital.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

