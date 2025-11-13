  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 13 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Finanzas

Precio del dólar hoy jueves 13 de noviembre: Peso alcanza su cuarta jornada de ganancias consecutiva

La divisa nacional registró una apreciación del 0.11 por ciento frente al dólar, con lo que sumó su cuarta sesión consecutiva de ganancias

Nov. 13, 2025
Precio del dólar hoy jueves 13 de noviembre: Peso alcanza su cuarta jornada de ganancias consecutiva

El peso mexicano continúa mostrando fortaleza frente al dólar estadounidense, al iniciar este jueves con un tipo de cambio promedio de 18.27 pesos por billete verde, de acuerdo con los principales indicadores financieros.

Durante la jornada del miércoles, la divisa nacional registró una apreciación del 0.11 por ciento frente al dólar, con lo que sumó su cuarta sesión consecutiva de ganancias. Analistas atribuyen este desempeño a la reapertura del gobierno federal de Estados Unidos, que ha generado un clima de estabilidad en los mercados internacionales.

El Banco de México (Banxico) informó que el tipo de cambio al cierre del miércoles 12 de noviembre fue de 18.3100 pesos por dólar, de acuerdo con el promedio de las transacciones bancarias. Sin embargo, en operaciones interbancarias el billete verde cerró en 18.30 pesos, reflejando la apreciación de la moneda mexicana frente a la divisa estadounidense.

TIPO DE CAMBIO FIX

Para este jueves 13 de noviembre, el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se ubicó en 18.2982 pesos por dólar, mientras que el tipo de cambio para solventar obligaciones en moneda extranjera se fijó en 18.3333 pesos, según datos del Banxico.

El tipo de cambio FIX se determina con base en el promedio de las cotizaciones del mercado cambiario al mayoreo y se publica al mediodía del día hábil anterior.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 13 DE NOVIEMBRE

Los precios de compra y venta del dólar estadounidense en los principales bancos del país este jueves 13 de noviembre de 2025:

  • Afirme: Compra: 17.60 | Venta: 19.10 pesos
  • Banco Azteca: Compra: 16.90 | Venta: 18.79 pesos
  • Banorte: Compra: 17.10 | Venta: 18.60 pesos
  • BBVA Bancomer: Compra: 17.41 | Venta: 18.54 pesos
  • Citibanamex: Compra: 17.77 | Venta: 18.79 pesos
  • Scotiabank: Compra: 17.40 | Venta: 19.00 pesos

Es importante recordar que el precio del dólar puede variar a lo largo del día, dependiendo de la oferta y la demanda en el mercado cambiario, así como de factores internacionales que influyen en la estabilidad económica global.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

Contenido Relacionado
Fonacot ofrece créditos para el Buen Fin 2025: Conoce los requisitos, fechas y horarios
Finanzas

Fonacot ofrece créditos para el Buen Fin 2025: Conoce los requisitos, fechas y horarios

Noviembre 12, 2025

Para facilitar los trámites durante esta temporada, la institución financiera amplió sus horarios de atención, para que puedan aprovechar las ofertas

Buen Fin 2025: Conoce las mejores promociones y ofertas de Amazon
Finanzas

Buen Fin 2025: Conoce las mejores promociones y ofertas de Amazon

Noviembre 12, 2025

Una de las plataformas más importantes de e-commerce en México ha anticipado con increíbles descuentos previos al arranque de este gran evento

Fin Irresistible 2025: descuentos imperdibles en pinos, adornos y artículos navideños
Finanzas

Fin Irresistible 2025: descuentos imperdibles en pinos, adornos y artículos navideños

Noviembre 12, 2025

Desde árboles de Navidad hasta inflables luminosos, esta edición promete descuentos que alcanzan más del 50 por ciento en algunos productos