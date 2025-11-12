  • 24° C
Finanzas

Fonacot ofrece créditos para el Buen Fin 2025: Conoce los requisitos, fechas y horarios

Para facilitar los trámites durante esta temporada, la institución financiera amplió sus horarios de atención, para que puedan aprovechar las ofertas

Nov. 12, 2025
El Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) lanzó su programa especial de créditos personales, con el propósito de apoyar a los trabajadores formales de México para que puedan aprovechar las promociones sin afectar su economía.

Este programa responde a la próxima edición del Buen Fin 2025 en México, el cual se llevará a cabo a partir del próximo jueves 13 al lunes 17 de noviembre, celebrando el XV aniversario de este evento comercial.

El Fonacot ofrece préstamos de hasta cuatro meses del salario mensual del solicitante, con la ventaja de que el depósito se realiza directamente en la cuenta bancaria, incluso el mismo día del trámite.

Este crédito puede destinarse libremente a la compra de electrodomésticos, muebles, ropa, pago de deudas o cualquier otro gasto personal, con tasas de interés más bajas que las ofrecidas por la mayoría de las instituciones financieras comerciales.

REQUISITOS PARA SOLICITAR EL CRÉDITO FONACOT

Para acceder al crédito Fonacot del Buen Fin 2025, el trabajador debe:

  • Ser mayor de 18 años y tener empleo formal.
  • Contar con al menos seis meses de antigüedad en su trabajo actual.
  • Laborar en una empresa afiliada al Fonacot.
  • Presentar identificación oficial, comprobante de domicilio, recibos de nómina y estado de cuenta bancario.
  • Mantener un historial crediticio positivo.

¿CÓMO OBTENER UN CRÉDITO FONACOT PARA EL BUEN FIN?

El trámite puede iniciarse con un prerregistro en línea a través del portal oficial www.fonacot.gob.mx, y posteriormente se debe acudir a una sucursal para formalizar el crédito y firmar el contrato.

HORARIOS EXTENDIDOS Y BENEFICIOS ADICIONALES

Para facilitar los trámites durante esta temporada, el Fonacot amplió sus horarios de atención del 3 al 15 de noviembre, de lunes a viernes de 8:00 a 19:00 horas, y sábados de 8:00 a 16:00 horas.

El crédito se descuenta directamente vía nómina, sin necesidad de aval, lo que simplifica el proceso de pago. Además, incluye seguros de protección que cubren casos de pérdida de empleo o fallecimiento, garantizando tranquilidad tanto al trabajador como a su familia.

Con este programa, el Fonacot busca impulsar el consumo responsable y planificado durante el Buen Fin, permitiendo a los trabajadores adquirir bienes o servicios sin recurrir a préstamos con intereses excesivos.

Así, el organismo reafirma su compromiso con el bienestar financiero de los trabajadores mexicanos, ofreciendo créditos accesibles, rápidos y transparentes, justo a tiempo para una de las temporadas de compras más importantes del año.

