Finanzas

Fin Irresistible 2025: descuentos imperdibles en pinos, adornos y artículos navideños

Desde árboles de Navidad hasta inflables luminosos, esta edición promete descuentos que alcanzan más del 50 por ciento en algunos productos

Nov. 12, 2025
Descubre las ofertas navideñas disponibles en el Fin Irresistible 2025.

La temporada navideña llegó con todo, y el Fin Irresistible 2025 trae consigo una amplia variedad de ofertas para quienes buscan adelantar sus compras y decorar su hogar sin gastar de más.

Desde árboles de Navidad hasta inflables luminosos, esta edición promete descuentos que alcanzan más del 50 por ciento en algunos productos.

DESCUENTOS IMPERDIBLES EN PINOS, ADORNOS Y ARTÍCULOS NAVIDEÑOS 

Entre las promociones más destacadas se encuentran:

ÁRBOL PINO DE NAVIDAD ARTIFICIAL LUMO DE 1.80 METROS

Con un precio bajó de 989 a 449 pesos, con la posibilidad de pagarlo en 12 mensualidades fijas de 56.09 pesos.

INFLABLE DE NAVIDAD ARTEGO CON FORMA DE MUÑECO DE NIEVE GIGANTE DE 4 METROS CON LUCES LED

Disponible en 2 mil 699 pesos, con un ahorro de mil 453 pesos y opción de 12 meses sin intereses a 224.92 pesos.

ÁRBOL NAVIDEÑO ESQUIMAL DE 2.20 METROS EN COLOR ORO ROSA

Se puede encontrar en un precio de 2 mil 629 pesos, con una rebaja de mil 140 pesos. Además, de una opción de hasta 12 mensualidades fijas de 328.41 pesos.

CORONA DE NAVIDAD ARTEGO ILUMINADA DE 50 CM CON PIÑAS GIGANTES Y LUCES CÁLIDAS

Cuesta ahora 899 pesos, frente a su precio original de mil 383 pesos, ideal para complementar cualquier decoración festiva.

LUCES LED DE ALTA DENSIDAD ARTEGO, CON 300 FOCOS Y 8 MODOS DE ILUMINACIÓN

Pasando de 690 a 449 pesos, además, de tener la opción de poderlo pagar en 12 meses sin intereses con un precio de 37.42 pesos.

MUÑECO DE NIEVE INFLABLE TACKVIEW DE 7 PIES CON LUCES LED INCORPORADAS

Se puede encontrar en un precio de mil 408 pesos, con un ahorro de 422 pesos y la opción de hasta 12 meses sin intereses de 117.33 pesos.

Estas promociones se pueden encontrar en la página oficial de Bodega Aurrera en línea, en donde se puede aprovechar de hasta un 50 por ciento de descuento en los artículos navideños.

Con estas promociones, el Fin Irresistible 2025 se posiciona como la oportunidad perfecta para llenar el hogar de espíritu navideño sin afectar el bolsillo. Las ofertas estarán disponibles por tiempo limitado y con facilidades de pago de hasta 12 meses sin intereses.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

