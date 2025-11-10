Fin Irresistible 2025: ¿Cuándo termina y qué tiendas participan en las ofertas?

La temporada de rebajas más esperada del año ya está en marcha, y Walmart volvió a tomar la delantera con su tradicional campaña El Fin Irresistible 2025, un evento que ofrece miles de descuentos en todo tipo de productos, desde tecnología hasta artículos para el hogar.

Esta iniciativa se ha convertido en la antesala del Buen Fin, con el objetivo de incentivar el consumo y atraer a los compradores que buscan adelantar sus compras navideñas.

¿CUÁNDO TERMINA EL FIN IRRESISTIBLE 2025?

El Fin Irresistible 2025 comenzó oficialmente el jueves 6 de noviembre y se extenderá hasta el miércoles 19 de noviembre, ofreciendo casi dos semanas completas de rebajas.

A diferencia del Buen Fin, que se realizará del 13 al 17 de noviembre, esta campaña tiene fechas independientes, aunque se cruza parcialmente para ampliar las oportunidades de compra.

TIENDAS PARTICIPANTES EN EL FIN IRRESISTIBLE 2025

Las tiendas participantes, tanto en sus sucursales físicas como en sus plataformas digitales, incluyen:

Walmart Supercenter

Walmart Express

Bodega Aurrerá

Sam’s Club

Además, en el sitio web y aplicación móvil de Walmart, las ofertas estarán disponibles las 24 horas del día, mientras que las tiendas físicas operarán en un horario extendido de 8:00 a 22:00 horas, dependiendo de la ubicación.

¿CUÁLES SON LAS OFERTAS DEL FIN IRRESISTIBLE 2025?

Entre las principales promociones, destacan los meses sin intereses, bonificaciones con tarjetas bancarias, y cupones digitales exclusivos para usuarios registrados.

Los descuentos abarcan categorías como electrónica, electrodomésticos, línea blanca, juguetes, moda, muebles y despensa, con productos seleccionados que alcanzan rebajas de hasta el 50%.

Además, los bancos participantes ofrecen beneficios adicionales, como cashback, puntos dobles y financiamiento especial en compras mayores a ciertos montos.

Walmart también recomienda revisar su catálogo digital actualizado diariamente, donde los consumidores pueden comparar precios, revisar la disponibilidad y aprovechar los envíos gratuitos en pedidos en línea.

Para sacar el máximo provecho, se sugiere comprar temprano, verificar existencias, leer los términos de las promociones y guardar los comprobantes digitales. De esta forma, los clientes podrán disfrutar de un fin de descuentos seguro, práctico y con importantes ahorros.

Con esta edición de El Fin Irresistible 2025, Walmart reafirma su posición como líder en promociones previas al Buen Fin, consolidando un evento que cada año gana más fuerza entre los consumidores mexicanos.