Finanzas

Precio del dólar hoy lunes 10 de noviembre: El peso inicia la semana con leve proceso

La moneda nacional inició la semana con un leve retroceso, afectado por la extensión del cierre de gobierno en Estados Unidos

Nov. 10, 2025
El precio del dólar estadounidense en México este lunes 10 de noviembre de 2025 se ubica en 18.41 pesos por billete verde en promedio, luego de que el peso mexicano cerrara la semana laboral con un ligero retroceso frente a la divisa norteamericana.

Durante los últimos días, el tipo de cambio se mantuvo dentro de un rango estable, aunque con altibajos provocados por la extensión del cierre de gobierno en Estados Unidos, situación que generó cierta volatilidad en los mercados financieros. De acuerdo con los registros del pasado viernes 7 de noviembre, el peso acumuló una pérdida semanal de 10.22 centavos.

El tipo de cambio del dólar a peso mexicano cerró el 9 de noviembre en 18.43 pesos por unidad, de acuerdo con los reportes de las principales instituciones financieras.

TIPO DE CAMBIO FIX

El tipo de cambio FIX, publicado este lunes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y determinado por el Banco de México (Banxico), se estableció en 18.5000 pesos por dólar.

Asimismo, el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en dólares estadounidenses quedó en 18.6233 pesos por cada divisa verde, según informó el banco central.

Cabe recordar que el FIX se calcula en días hábiles bancarios a partir del promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo, y se da a conocer al mediodía del día anterior.

TIPO DE DÓLAR EN BANCOS HOY 10 DE NOVIEMBRE

El tipo de cambio para la compra y venta de dólares en las principales instituciones bancarias del país:

  • Afirme: Compra: 17.70 | Venta: 19.20 pesos
  • Banco Azteca: Compra: 16.85 | Venta: 18.94 pesos
  • Banorte: Compra: 17.54 | Venta: 18.67 pesos
  • BBVA Bancomer: Compra: 17.54 | Venta: 18.67 pesos
  • Citibanamex: Compra: 17.93 | Venta: 18.90 pesos
  • Scotiabank: Compra: 17.40 | Venta: 19.00 pesos

Es importante tener en cuenta que el precio del dólar puede variar a lo largo del día, dependiendo de los movimientos en los mercados internacionales y de la oferta y demanda en ventanilla. Por ello, se recomienda consultar la cotización actualizada antes de realizar operaciones de compra o venta de divisas.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

