Precio del dólar hoy, 7 de noviembre: El peso mexicano gana terreno; inicia el día con ganancias

Conoce la cotización del billete verde para este viernes en los principales bancos de México

Nov. 07, 2025
El peso mexicano inició la jornada de este viernes con ligeras ganancias frente al dólar estadounidense, impulsado por un dato de inflación menor al esperado y la reciente decisión de política monetaria del Banco de México (Banxico).

Al inicio de las operaciones, el tipo de cambio se ubicó en 18.55 pesos por dólar, lo que representa una apreciación del 0.11% respecto al cierre del jueves, cuando la divisa estadounidense se vendió en 18.57 unidades.

El fortalecimiento del peso se da después de que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registrara en octubre una variación anual de 3.57%, moderándose tras dos meses consecutivos de incrementos. La inflación subyacente, que excluye los precios más volátiles, se mantuvo sin cambios en 4.28%.

En la víspera, el Banxico recortó su tasa de interés de referencia en 25 puntos base, en línea con las expectativas del mercado. No obstante, la autoridad monetaria adoptó un tono más cauto respecto a futuros recortes, señalando que evaluará cuidadosamente la evolución de la inflación antes de tomar nuevas decisiones.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS DE MÉXICO (08:55 HORAS)

  • BBVA México: compra $17.71 – venta $18.84
  • Banamex: compra $17.91 – venta $19.02
  • Banorte: compra $17.80 – venta $18.90
  • Banco Afirme: compra $17.70 – venta $19.20
  • Scotiabank: compra $17.40 – venta $19.00

El desempeño del peso refleja una mayor confianza de los inversionistas en la economía mexicana, tras la moderación inflacionaria y el tono prudente de Banxico, factores que podrían influir en la trayectoria del tipo de cambio en lo que resta del año.

Ofelia Fierros
Ofelia Fierros

Coeditora web. Desde 2014 me he desarrollado como correctora en el área impresa y redactora en el área digital de Diario del Yaqui. 


