  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 6 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Finanzas

El Buen Fin 2025 tendrá app oficial para buscar ofertas y descuentos en su 15 aniversario

Esta nueva edición tendrá una plataforma que ayudará a los consumidores a confirmar que los establecimientos formen parte del programa formal

Nov. 06, 2025
El Buen Fin 2025 tendrá app oficial para buscar ofertas y descuentos en su 15 aniversario

Durante la conferencia matutina de este 6 de noviembre, el presidente de la Concanaco Servytur México, Octavio de la Torre de Stéffano, presentó los detalles de El Buen Fin, que este año 2025 celebra su 15 aniversario como la iniciativa más importante para el comercio nacional.

¿CUÁNDO ES EL BUEN FIN 2025?

Del 13 al 17 de noviembre, miles de familias, negocios y prestadores de servicios participarán en esta semana de descuentos que busca fortalecer el consumo interno y promover la formalidad económica en todo el país.

SE ESPERA UNA DERRAMA MAYOR QUE EL AÑO PASADO

Según estimaciones de la Concanaco Servytur, se prevé una derrama económica superior a los 200 mil millones de pesos, impulsada por más de 200 mil empresas y establecimientos registrados oficialmente.

De la Torre de Stéffano destacó la relevancia de mantener el consumo local y fortalecer la economía de barrio. "Queremos que el dinero se quede en nuestras colonias, con nuestra gente. Ese es el espíritu que dio vida al Buen Fin hace más de 15 años", afirmó el líder empresarial.

NUEVA APP PARA BUSCAR OFERTAS EN EL BUEN FIN 2025

Entre las nuevas iniciativas de esta edición se encuentran la Asamblea Nacional de Empresas y Negocios Familiares G32 y el programa Viernes Muy Mexicano, que buscan promover el consumo local durante todo el año.

Una de las principales novedades es la app oficial de El Buen Fin 2025, que estará disponible a partir del 13 de noviembre. Esta herramienta permitirá buscar ofertas verificadas, filtrar por categorías, guardar tiendas o productos favoritos y ubicar comercios locales registrados.

También ayudará a los consumidores a confirmar que los establecimientos formen parte del programa formal, garantizando así compras seguras y fomentando el apoyo a negocios familiares.

BILLETE DEL BUEN FIN EN LA LOTERÍA NACIONAL

Además, la Lotería Nacional lanzará un billete conmemorativo por los 15 años de El Buen Fin, y el SAT realizará su tradicional sorteo el 5 de diciembre, con el objetivo de incentivar el uso de medios de pago electrónicos y fortalecer la transparencia comercial.

A 15 años de su creación, El Buen Fin reafirma su papel como una celebración del comercio mexicano, el consumo responsable y el espíritu emprendedor que impulsa el crecimiento económico del país.

Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


Contenido Relacionado
Este sería el nuevo proveedor de servicios para los usuarios de Movistar
Finanzas

Este sería el nuevo proveedor de servicios para los usuarios de Movistar

Noviembre 05, 2025

Los resultados del balance a septiembre de 2025 no fueron nada favorables para la empresa, lo que orilló a la toma de esa decisión

BBVA: ¿Qué se necesita para ampliar el monto de la tarjeta de débito?
Finanzas

BBVA: ¿Qué se necesita para ampliar el monto de la tarjeta de débito?

Noviembre 05, 2025

Aunque puede parecer un proceso complicado, la realidad es que se trata de un trámite sencillo, siempre y cuando se sigan los pasos adecuados

¿Te urge un préstamo? Estas apps son las más confiables según la Condusef
Finanzas

¿Te urge un préstamo? Estas apps son las más confiables según la Condusef

Noviembre 05, 2025

Antes de confiar tus datos o tu dinero, verifica la información en el SIPRES y revisa los términos del préstamo