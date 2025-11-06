El Buen Fin 2025 tendrá app oficial para buscar ofertas y descuentos en su 15 aniversario

Durante la conferencia matutina de este 6 de noviembre, el presidente de la Concanaco Servytur México, Octavio de la Torre de Stéffano, presentó los detalles de El Buen Fin, que este año 2025 celebra su 15 aniversario como la iniciativa más importante para el comercio nacional.

¿CUÁNDO ES EL BUEN FIN 2025?

Del 13 al 17 de noviembre, miles de familias, negocios y prestadores de servicios participarán en esta semana de descuentos que busca fortalecer el consumo interno y promover la formalidad económica en todo el país.

SE ESPERA UNA DERRAMA MAYOR QUE EL AÑO PASADO

Según estimaciones de la Concanaco Servytur, se prevé una derrama económica superior a los 200 mil millones de pesos, impulsada por más de 200 mil empresas y establecimientos registrados oficialmente.

De la Torre de Stéffano destacó la relevancia de mantener el consumo local y fortalecer la economía de barrio. "Queremos que el dinero se quede en nuestras colonias, con nuestra gente. Ese es el espíritu que dio vida al Buen Fin hace más de 15 años", afirmó el líder empresarial.

NUEVA APP PARA BUSCAR OFERTAS EN EL BUEN FIN 2025

Entre las nuevas iniciativas de esta edición se encuentran la Asamblea Nacional de Empresas y Negocios Familiares G32 y el programa Viernes Muy Mexicano, que buscan promover el consumo local durante todo el año.

Una de las principales novedades es la app oficial de El Buen Fin 2025, que estará disponible a partir del 13 de noviembre. Esta herramienta permitirá buscar ofertas verificadas, filtrar por categorías, guardar tiendas o productos favoritos y ubicar comercios locales registrados.

También ayudará a los consumidores a confirmar que los establecimientos formen parte del programa formal, garantizando así compras seguras y fomentando el apoyo a negocios familiares.

BILLETE DEL BUEN FIN EN LA LOTERÍA NACIONAL

Además, la Lotería Nacional lanzará un billete conmemorativo por los 15 años de El Buen Fin, y el SAT realizará su tradicional sorteo el 5 de diciembre, con el objetivo de incentivar el uso de medios de pago electrónicos y fortalecer la transparencia comercial.

A 15 años de su creación, El Buen Fin reafirma su papel como una celebración del comercio mexicano, el consumo responsable y el espíritu emprendedor que impulsa el crecimiento económico del país.