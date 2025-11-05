  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 5 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Finanzas

Este sería el nuevo proveedor de servicios para los usuarios de Movistar

Los resultados del balance a septiembre de 2025 no fueron nada favorables para la empresa, lo que orilló a la toma de esa decisión

Nov. 05, 2025
Este sería el nuevo proveedor de servicios para los usuarios de Movistar

El mercado de la conexión en telefonía digital cada día se vuelve más competitivo, lo que orilla a los proveedores de servicio a reaccionar a los cambios en los mercados.}

Ahora bien, si eres cliente Movistar y tuviste algunos problemas en tu línea y en todos tus servicios, se debe a una decisión estratégica por parte de sus directivos.

Marc Murtra, presidente de la compañía, señaló que la decisión de que desde el martes 4 de noviembre dejara de operar en el país forma parte de su nuevo plan estratégico 2026-2029, y se retira no nada más de México, sino también de Venezuela y Chile; se prevé que también deje de operar en Colombia, donde hay comprador; sin embargo, no hay fecha precisa para que salga de estas naciones.

Donde seguirá operando es en sus mercados más sólidos: España, Brasil, Alemania y Reino Unido, y ya había vendido sus operaciones en Argentina, Perú, Ecuador y Uruguay.

El motivo, se indicó, es que "México es un mercado muy competitivo y caro", el cual está fuertemente dominado por Telcel y AT&T.

El anuncio llega tras la presentación del balance a septiembre de 2025, donde se evidenció su peor caída en los últimos cinco años en el principal indicador español, el Ibex 35.

imagen-cuerpo

¿QUÉ PASARÁ CON LOS USUARIOS MOVISTAR?

En caso de que seas cliente Movistar, al momento se desconoce qué pasará; sin embargo, la empresa inició conversaciones con Beyond ONE, dueña de Virgin Mobile México, para las negociaciones de venta de la empresa.

Se espera que, en caso de que se concrete, no haya de qué preocuparse, y que tanto número, saldo como los servicios emigren sin problemas; sin embargo, se deberá estar atento a los anuncios oficiales.

Movistar es una empresa de telecomunicaciones perteneciente a Telefónica S.A., de las más grandes del sector en España y Latinoamérica, la cual inició operaciones en 1995, con servicios de telefonía y actualmente ofrece telefonía fija, internet, televisión digital y servicios en la nube, que opera en varios países, entre ellos España, Argentina, Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela.

Edel Osuna
Edel Osuna
Contenido Relacionado
BBVA: ¿Qué se necesita para ampliar el monto de la tarjeta de débito?
Finanzas

BBVA: ¿Qué se necesita para ampliar el monto de la tarjeta de débito?

Noviembre 05, 2025

Aunque puede parecer un proceso complicado, la realidad es que se trata de un trámite sencillo, siempre y cuando se sigan los pasos adecuados

¿Te urge un préstamo? Estas apps son las más confiables según la Condusef
Finanzas

¿Te urge un préstamo? Estas apps son las más confiables según la Condusef

Noviembre 05, 2025

Antes de confiar tus datos o tu dinero, verifica la información en el SIPRES y revisa los términos del préstamo

Movistar anuncia salida de México ¿Qué pasará con los teléfonos y los clientes de esta compañía?
Finanzas

Movistar anuncia salida de México ¿Qué pasará con los teléfonos y los clientes de esta compañía?

Noviembre 05, 2025

Recientemente, el CEO de la empresa Telefónica, Marc Murtra, confirmó este anuncio durante la presentación de su Plan Estratégico 2026-2029