Este sería el nuevo proveedor de servicios para los usuarios de Movistar

El mercado de la conexión en telefonía digital cada día se vuelve más competitivo, lo que orilla a los proveedores de servicio a reaccionar a los cambios en los mercados.}

Ahora bien, si eres cliente Movistar y tuviste algunos problemas en tu línea y en todos tus servicios, se debe a una decisión estratégica por parte de sus directivos.

Marc Murtra, presidente de la compañía, señaló que la decisión de que desde el martes 4 de noviembre dejara de operar en el país forma parte de su nuevo plan estratégico 2026-2029, y se retira no nada más de México, sino también de Venezuela y Chile; se prevé que también deje de operar en Colombia, donde hay comprador; sin embargo, no hay fecha precisa para que salga de estas naciones.

Donde seguirá operando es en sus mercados más sólidos: España, Brasil, Alemania y Reino Unido, y ya había vendido sus operaciones en Argentina, Perú, Ecuador y Uruguay.

El motivo, se indicó, es que "México es un mercado muy competitivo y caro", el cual está fuertemente dominado por Telcel y AT&T.

El anuncio llega tras la presentación del balance a septiembre de 2025, donde se evidenció su peor caída en los últimos cinco años en el principal indicador español, el Ibex 35.

¿QUÉ PASARÁ CON LOS USUARIOS MOVISTAR?

En caso de que seas cliente Movistar, al momento se desconoce qué pasará; sin embargo, la empresa inició conversaciones con Beyond ONE, dueña de Virgin Mobile México, para las negociaciones de venta de la empresa.

Se espera que, en caso de que se concrete, no haya de qué preocuparse, y que tanto número, saldo como los servicios emigren sin problemas; sin embargo, se deberá estar atento a los anuncios oficiales.

Movistar es una empresa de telecomunicaciones perteneciente a Telefónica S.A., de las más grandes del sector en España y Latinoamérica, la cual inició operaciones en 1995, con servicios de telefonía y actualmente ofrece telefonía fija, internet, televisión digital y servicios en la nube, que opera en varios países, entre ellos España, Argentina, Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela.