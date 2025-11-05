BBVA: ¿Qué se necesita para ampliar el monto de la tarjeta de débito?

Muchos usuarios del banco BBVA se preguntan cómo pueden aumentar el límite de las transacciones que realizan con su tarjeta de débito. Aunque puede parecer un proceso complicado, la realidad es que se trata de un trámite sencillo, siempre y cuando se sigan los pasos adecuados.

LÍMITES ESTABLECIDOS POR BBVA

De acuerdo con la información oficial del banco, los límites para las operaciones con tarjeta de débito BBVA están claramente definidos. El monto máximo por operación es de 15 mil pesos, mientras que el límite diario asciende a 30 mil pesos, lo que significa que un cliente puede realizar, por ejemplo, dos transferencias de 15 mil pesos cada una en el mismo día.

Estos límites se establecen con el objetivo de proteger a los usuarios y mantener un control sobre las transacciones bancarias, especialmente en casos de seguridad o movimientos sospechosos.

CÓMO AUMENTAR EL LÍMITE DE TU TARJETA DE DÉBITO

A diferencia de otros trámites que pueden realizarse por la app o en la banca en línea, el aumento del límite de transferencias solo puede hacerse de manera presencial. Es decir, no existe una opción digital para modificar este tope desde tu cuenta BBVA.

Si deseas ampliar tu monto máximo diario o por operación, deberás acudir directamente a una sucursal BBVA. En la oficina, podrás solicitar la ampliación del límite de tus transferencias bancarias, presentando una identificación oficial y cumpliendo con los requisitos que el banco determine según tu tipo de cuenta.

¿POR QUÉ BBVA EXIGE HACERLO EN PERSONA?

Esta medida tiene como principal objetivo garantizar la seguridad del cliente. Al realizar el trámite de forma presencial, el banco puede verificar la identidad del titular y evitar posibles fraudes o accesos no autorizados a las cuentas.

En resumen, si necesitas mover cantidades mayores de dinero desde tu cuenta BBVA, deberás acudir a la sucursal más cercana y pedir la ampliación del límite de tu tarjeta de débito. Es un proceso rápido, pero necesario para mantener la seguridad de tus fondos.