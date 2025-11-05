Precio del dólar hoy, 5 de noviembre: El peso mexicano se fortalece

Durante la jornada de este miércoles 5 de noviembre, el peso mexicano mostró una leve recuperación frente al dólar estadounidense, luego de una sesión previa en la que había perdido casi un 1% de su valor.

Al inicio del día, el tipo de cambio se ubicó alrededor de 18.63 pesos por dólar, equivalente a una ganancia del 0.16% respecto al cierre del martes.

El avance de la moneda mexicana estuvo impulsado por cifras económicas provenientes de Estados Unidos, que reflejaron un fuerte repunte en la nómina privada durante octubre, generando mayor confianza en los mercados.

BANORTE PREVÉ CONTINUIDAD EN LA RECUPERACIÓN

De acuerdo con un análisis de Grupo Financiero Banorte, la moneda nacional podría mantener su tendencia positiva en los próximos días.

"Prevemos que la recuperación continúe. La resistencia que deberá superar el peso se encuentra en los $18.60. Sugerimos mantener posiciones", señaló la institución financiera en su más reciente reporte.

El optimismo responde a la expectativa de que el entorno económico estadounidense continúe estable, lo que podría favorecer la estabilidad del tipo de cambio.

EL EMPLEO EN EE. UU. SORPRENDE AL ALZA

Los datos del sector laboral estadounidense mostraron que el empleo privado creció en 42 mil puestos durante octubre, luego de una revisión al alza del mes previo, que había registrado una caída de 29 mil plazas.

El resultado superó las proyecciones de los analistas, quienes esperaban un aumento más moderado de 28 mil empleos, reforzando la percepción de que la economía estadounidense mantiene un ritmo sólido.

TIPO DE CAMBIO DEL DÓLAR HOY, 5 DE NOVIEMBRE DE 2025

Así abren las principales instituciones bancarias en México con respecto al precio del dólar:

Banco Compra Venta