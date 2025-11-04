Precio del dólar hoy, martes 4 de noviembre: así amanece el tipo de cambio en México

El peso mexicano inicia la jornada de este martes 4 de noviembre de 2025 con un desempeño negativo frente al dólar estadounidense, reflejando la cautela de los inversionistas ante la falta de consenso en la Reserva Federal (Fed) sobre el rumbo de las tasas de interés.

De acuerdo con los datos del mercado cambiario, la moneda nacional se cotiza en 18.65 pesos por dólar, registrando una pérdida de 0.87%, lo que representa uno de sus niveles más bajos desde inicios de septiembre.

Este retroceso ocurre mientras el índice dólar (DXY) —que mide la fortaleza del billete verde frente a una cesta de divisas internacionales— se mantiene cerca de su punto más alto en tres meses, impulsado por un incremento en la demanda de activos seguros.

FACTORES INTERNACIONALES

Durante la jornada del lunes, varios funcionarios de la Reserva Federal mostraron posturas opuestas respecto a la necesidad de aplicar nuevos recortes a las tasas de referencia.

La falta de claridad dentro del Banco Central estadounidense ha llevado a los mercados a ajustar sus expectativas y reducir las apuestas sobre un posible nuevo recorte de tipos en diciembre.

Además, la incertidumbre aumenta ante la falta de datos económicos recientes en Estados Unidos, resultado del cierre parcial del gobierno, lo que ha limitado el análisis sobre la evolución de la inflación y el empleo.

EXPECTATIVAS SOBRE BANXICO

En México, los analistas anticipan que el Banco de México (Banxico) podría continuar con la reducción paulatina del costo del crédito tanto en su anuncio de esta semana como en la última reunión del año, prevista para mediados de diciembre.

El mercado local se mantiene atento a los próximos indicadores de inflación y crecimiento, que definirán el margen de maniobra del banco central para sostener la estabilidad del peso.

Tipo de cambio del dólar hoy martes 4 de noviembre de 2025 en bancos de México

Así cotiza el dólar estadounidense en los principales bancos del país:

BANCO COMPRA (MXN) VENTA (MXN)