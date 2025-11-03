Buen Fin 2025: Estas son las promociones que ofrecerán algunos bancos

El Buen Fin 2025 está a la vuelta de la esquina, y con él llegan increíbles promociones bancarias que te permitirán ahorrar al hacer tus compras. Si estás pensando en aprovechar los descuentos y ofertas especiales, es esencial conocer las promociones que ofrecen los bancos participantes.

Además, este año podrás participar en el sorteo 2025, con un premio mayor de 250 mil pesos.

¿QUÉ PROMOCIONES OFRECERÁN LOS BANCOS DURANTE EL BUEN FIN 2025?

BBVA

Meses sin Intereses : Si realizas una compra de 3500 pesos o más , podrás diferir el pago en tres meses sin intereses , comenzando a pagar en marzo de 2026 .

Puntos BBVA Dobles: Si eres usuario de la banca móvil de BBVA, recibirás el doble de puntos por tus compras participantes.

Para aprovechar estas promociones, las compras deben realizarse entre el 15 y el 18 de noviembre de 2025. Además, es importante que tu tarjeta esté registrada para participar en la promo.

BanCoppel

Meses sin Intereses : Este banco también ofrecerá meses sin intereses en productos seleccionados tanto en tiendas físicas como en línea.

Bonificaciones y Sorteos: Los clientes que paguen con la tarjeta de crédito BanCoppel podrán disfrutar de bonificaciones en compras superiores a un monto determinado, además de tener la oportunidad de ganar premios en sorteos de efectivo o puntos.

Santander

Cashback hasta 15% : Si solicitas una nueva tarjeta de crédito entre el 20 de octubre y el 12 de noviembre , podrás obtener un cashback de hasta el 15% en compras en línea con tu tarjeta digital .

Cashback en el Buen Fin: del 13 al 17 de noviembre, los clientes nuevos que cumplan con las condiciones del evento también podrán disfrutar de un cashback adicional.

Es importante que te inscribas en la Promoción Cashback a través del sitio oficial de Santander para asegurar tu participación.

Tarjetas Departamentales (Liverpool)

Para quienes tienen tarjeta de Liverpool, este banco también tendrá importantes descuentos. Los detalles específicos se darán a conocer el mismo día de inicio del evento, el 13 de noviembre.