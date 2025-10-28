¿Regresará la versión anterior de la app de BBVA? El banco responde a la crítica de usuarios

Durante los últimos días, cientos de usuarios han manifestado su descontento con la nueva versión de la aplicación móvil de BBVA México, luego de que el banco lanzara una actualización que, según informó, busca consolidar la versión final del cambio digital impulsado por inteligencia artificial.

A través de redes sociales, los clientes han expresado su frustración ante las dificultades para realizar operaciones básicas como encontrar su banca digital, hacer transferencias o incluso ingresar a la app.

Otros han criticado el rediseño visual, que incluye nuevos colores y tipografía, y aseguran que la versión anterior era "una de las mejores bancas móviles del país" por su accesibilidad y facilidad de uso.

LA RESPUESTA EN REDES SOCIALES

El rechazo ha escalado a tal grado que algunos usuarios han pedido "despedir al que tuvo la idea de modificar la app", mientras que el community manager del banco intenta contener la ola de críticas respondiendo con mensajes conciliadores.

"Entendemos que los cambios pueden generar dudas, pero esta nueva aplicación está diseñada para brindarte más control y herramientas al manejar tu dinero", es una de las respuestas que se da a los usuarios.

En su portal oficial, BBVA destacó que la nueva App BBVA Mx permite realizar transferencias locales e internacionales, pagos de servicios, retiros de efectivo y más, todo en un clic y sin comisiones. Entre sus principales innovaciones figura Blue, un asistente virtual basado en inteligencia artificial que promete respuestas ágiles y personalizadas.

NO ESPERABAN QUE EL RECHAZO FUERA TAN GRANDE

Además, la institución informó que los usuarios de iOS podrán hiperpersonalizar su tarjeta digital con ayuda de Apple Intelligence, diseñándola con colores, texturas y elementos únicos.

De acuerdo con Nájera, vocero del banco, el objetivo de esta transformación es "acompañar la voluntad de los clientes de llegar más lejos" mediante experiencias personalizadas y una banca digital más robusta.

Sin embargo, el fuerte rechazo en redes sociales, acompañado de memes y peticiones masivas para volver a la versión anterior, pone en duda si la estrategia ha sido bien recibida.

Por ahora, BBVA insiste en que "la aplicación sigue evolucionando", pero la pregunta persiste entre los usuarios ¿volverá el banco a su antigua y querida versión?