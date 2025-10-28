  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 28 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Finanzas

¿Regresará la versión anterior de la app de BBVA? El banco responde a la crítica de usuarios

La institución bancaria ha lanzado una campaña para promover las ventajas de la actualización, pero enfrenta un rechazo masivo

Oct. 28, 2025
¿Has tenido problemas al intentar entrar a la nueva versión de la aplicación de BBVA?
¿Has tenido problemas al intentar entrar a la nueva versión de la aplicación de BBVA?

Durante los últimos días, cientos de usuarios han manifestado su descontento con la nueva versión de la aplicación móvil de BBVA México, luego de que el banco lanzara una actualización que, según informó, busca consolidar la versión final del cambio digital impulsado por inteligencia artificial.

A través de redes sociales, los clientes han expresado su frustración ante las dificultades para realizar operaciones básicas como encontrar su banca digital, hacer transferencias o incluso ingresar a la app.

Otros han criticado el rediseño visual, que incluye nuevos colores y tipografía, y aseguran que la versión anterior era "una de las mejores bancas móviles del país" por su accesibilidad y facilidad de uso.

LA RESPUESTA EN REDES SOCIALES

El rechazo ha escalado a tal grado que algunos usuarios han pedido "despedir al que tuvo la idea de modificar la app", mientras que el community manager del banco intenta contener la ola de críticas respondiendo con mensajes conciliadores.

 "Entendemos que los cambios pueden generar dudas, pero esta nueva aplicación está diseñada para brindarte más control y herramientas al manejar tu dinero", es una de las respuestas que se da a los usuarios.

En su portal oficial, BBVA destacó que la nueva App BBVA Mx permite realizar transferencias locales e internacionales, pagos de servicios, retiros de efectivo y más, todo en un clic y sin comisiones. Entre sus principales innovaciones figura Blue, un asistente virtual basado en inteligencia artificial que promete respuestas ágiles y personalizadas.

imagen-cuerpo

NO ESPERABAN QUE EL RECHAZO FUERA TAN GRANDE

Además, la institución informó que los usuarios de iOS podrán hiperpersonalizar su tarjeta digital con ayuda de Apple Intelligence, diseñándola con colores, texturas y elementos únicos.

De acuerdo con Nájera, vocero del banco, el objetivo de esta transformación es "acompañar la voluntad de los clientes de llegar más lejos" mediante experiencias personalizadas y una banca digital más robusta.

Sin embargo, el fuerte rechazo en redes sociales, acompañado de memes y peticiones masivas para volver a la versión anterior, pone en duda si la estrategia ha sido bien recibida.

Por ahora, BBVA insiste en que "la aplicación sigue evolucionando", pero la pregunta persiste entre los usuarios ¿volverá el banco a su antigua y querida versión?

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
TikTok Shop se une al Buen Fin 2025 con grandes promociones y rebajas
Finanzas

TikTok Shop se une al Buen Fin 2025 con grandes promociones y rebajas

Octubre 28, 2025

Esta plataforma ha marcado el inicio de una nueva era para el consumo digital, que combina entretenimiento, creatividad y compras en un solo lugar

Precio del dólar hoy martes 28 de octubre: El peso mexicano inicia la semana con ligera ganancia
Finanzas

Precio del dólar hoy martes 28 de octubre: El peso mexicano inicia la semana con ligera ganancia

Octubre 28, 2025

La moneda nacional inició la semana con una ligera recuperación frente al dólar estadounidense, registrando una apreciación en los mercados cambiarios

Este es el precio de la gasolina en México hoy lunes 27 de octubre de 2025
Finanzas

Este es el precio de la gasolina en México hoy lunes 27 de octubre de 2025

Octubre 27, 2025

El costo de los combustibles depende de una combinación de factores como la inflación, el tipo de cambio frente al dólar y cuánto cotiza el petróleo