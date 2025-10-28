  • 24° C
Finanzas

TikTok Shop se une al Buen Fin 2025 con grandes promociones y rebajas

Esta plataforma ha marcado el inicio de una nueva era para el consumo digital, que combina entretenimiento, creatividad y compras en un solo lugar

Oct. 28, 2025
TikTok Shop, la solución de comercio electrónico integrada dentro de TikTok, ha cambiado radicalmente la forma de comprar y vender en línea.

Desde su llegada oficial a México en febrero de 2025, la plataforma ha marcado el inicio de una nueva era para el consumo digital con el concepto de Discovery E-Commerce, un modelo que combina entretenimiento, creatividad y compras en un solo lugar.

Para este Buen Fin 2025, que se celebrará del 13 al 17 de noviembre, y al Black Friday, del 25 de noviembre al 1 de diciembre, TikTok Shop se sumará con descuentos de hasta el 30%, además de promociones exclusivas de las marcas participantes.

TIKTOK SHOP Y SU IMPACTO EN COMPRAS EN LÍNEA

A diferencia de los modelos tradicionales de e-commerce, que priorizan las búsquedas rápidas y las transacciones directas, TikTok Shop apuesta por la experiencia emocional.

El impacto en México ha sido contundente: entre febrero y septiembre de 2025, el valor bruto de mercancías (GMV) diario creció 34 veces, los productos disponibles aumentaron 15 veces y los vendedores y creadores activos con ventas se multiplicaron 23 veces.

Además, el 83% de los usuarios asegura que TikTok les ayuda a descubrir nuevas tendencias, y más de la mitad busca información sobre los productos que ve dentro de la app.

MARCAS EN TIKTOK SHOP

Marcas reconocidas como Waldo´s y Wilson ya han comprobado el poder de la plataforma. Waldo´s incrementó sus ventas mensuales en un 149%, mientras que Wilson alcanzó un crecimiento del 4,000% en GMV gracias al formato de live streaming.

En paralelo, creadores como Meif Espinosa han logrado convertir su pasión por las reseñas en una fuente de ingresos estable, demostrando el potencial de esta nueva economía digital basada en la autenticidad y la interacción en tiempo real.

VENTAJAS DE COMPRAR EN TIKTOK SHOP

Los usuarios descubren productos mientras disfrutan del contenido que aman, a través de videos en vivo, clips comprables (In-Feed), páginas de vendedores y la pestaña Tienda. Esta fórmula ha devuelto el factor sorpresa y la conexión humana al proceso de compra.

En cuanto a seguridad, TikTok Shop mantiene controles estrictos para garantizar una experiencia confiable: verifica identidades, credenciales y cumplimiento normativo de los vendedores, eliminando cualquier producto o anuncio que no cumpla con los estándares de transparencia.

Con este impulso, TikTok Shop no solo se posiciona como una nueva alternativa de compra, sino como el referente del comercio electrónico de descubrimiento en México, donde cada compra se convierte en una experiencia entretenida, segura y sorprendente.

Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


