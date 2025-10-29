Precio del dólar hoy miércoles 29 de octubre: Peso mexicano retrocede frente al dólar

El precio del dólar estadounidense en México amaneció este miércoles 29 de octubre de 2025 con un promedio de 18.44 pesos por billete verde, según los principales bancos del país. La moneda nacional inició la jornada con una ligera depreciación luego de registrar un nuevo retroceso en las transacciones del martes.

Durante la sesión del 28 de octubre, el peso mexicano se contrajo 0.21% frente al dólar, de acuerdo con los datos del Banco de México (Banxico). A pesar de esta caída, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró con ganancias, lo que reflejó un comportamiento mixto en los mercados financieros nacionales.

Banxico informó que el tipo de cambio interbancario al cierre del martes 28 de octubre se ubicó en 18.4315 pesos por dólar, según el promedio de transacciones bancarias. Sin embargo, en el mercado cambiario el billete verde terminó cotizando en 18.43 pesos por unidad, una ligera variación frente a la jornada anterior.

TIPO DE CAMBIO FIX EN EL DOF

El tipo de cambio FIX publicado este miércoles 29 de octubre en el Diario Oficial de la Federación (DOF) fue de 18.4145 pesos por dólar, cifra determinada por Banxico a partir del promedio de cotizaciones del mercado de mayoreo.

Además, el tipo de cambio para el pago de obligaciones denominadas en dólares estadounidenses quedó establecido en 18.3892 pesos por divisa verde, también según el banco central.

TIPO DE CAMBIO HOY 29 DE OCTUBRE

El tipo de cambio para la compra y venta de dólares en las principales instituciones bancarias del país:

Afirme : Compra: 17.70 | Venta: 19.10 pesos

: Compra: 17.70 | Venta: 19.10 pesos Banco Azteca : Compra: 16.90 | Venta: 18.89 pesos

: Compra: 16.90 | Venta: 18.89 pesos Banorte : Compra: 17.25 | Venta: 18.80 pesos

: Compra: 17.25 | Venta: 18.80 pesos BBVA Bancomer : Compra: 17.57 | Venta: 18.71 pesos

: Compra: 17.57 | Venta: 18.71 pesos Citibanamex : Compra: 17.83 | Venta: 18.85 pesos

: Compra: 17.83 | Venta: 18.85 pesos Scotiabank: Compra: 17.40 | Venta: 19.00 pesos

Es importante recordar que el precio del dólar puede variar a lo largo del día debido a los movimientos en los mercados internacionales y a factores económicos internos. Por ello, se recomienda a los usuarios consultar el tipo de cambio actualizado al momento de realizar operaciones en ventanilla.