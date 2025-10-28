Precio del dólar hoy martes 28 de octubre: El peso mexicano inicia la semana con ligera ganancia

El peso mexicano comenzó la semana con una apreciación frente al dólar estadounidense, luego de registrar una recuperación de 0.27 por ciento en el tipo de cambio. Este martes 28 de octubre, el precio promedio del dólar en México es de 18.41 pesos por unidad, de acuerdo con los principales bancos del país.

De acuerdo con datos del Banco de México (Banxico), el cierre oficial del tipo de cambio del lunes 27 de octubre de 2025 fue de 18.3961 pesos por dólar, con base en el promedio de transacciones bancarias. No obstante, durante la jornada, la cotización interbancaria finalizó en 18.39 pesos por divisa estadounidense.

TIPO DE CAMBIO FIX

El tipo de cambio FIX, determinado por Banxico y publicado este martes 28 de octubre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se ubicó en 18.3892 pesos por dólar, mientras que el tipo de cambio para el pago de obligaciones en moneda extranjera quedó en 18.3948 pesos por unidad.

El FIX se calcula en días hábiles bancarios a partir del promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo y se publica al mediodía del día anterior.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 28 DE OCTUBRE

El tipo de cambio para la compra y venta de dólares en las principales instituciones bancarias del país:

Afirme: Compra: 17.70 | Venta: 19.10 pesos

Banco Azteca: Compra: 17.55 | Venta: 18.89 pesos

Banorte : Compra: 17.25 | Venta: 18.80 pesos

BBVA Bancomer: Compra: 17.55 | Venta: 18.68 pesos

Citibanamex : Compra: 17.78 | Venta: 18.87 pesos

Scotiabank: Compra: 17.40 | Venta: 18.80 pesos

Es importante recordar que el precio del dólar varía constantemente durante el día, por lo que el tipo de cambio puede modificarse dependiendo del comportamiento del mercado y el momento en que se realice la operación en ventanilla.