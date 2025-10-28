  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 28 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Finanzas

Precio del dólar hoy martes 28 de octubre: El peso mexicano inicia la semana con ligera ganancia

La moneda nacional inició la semana con una ligera recuperación frente al dólar estadounidense, registrando una apreciación en los mercados cambiarios

Oct. 28, 2025
Precio del dólar hoy martes 28 de octubre: El peso mexicano inicia la semana con ligera ganancia

El peso mexicano comenzó la semana con una apreciación frente al dólar estadounidense, luego de registrar una recuperación de 0.27 por ciento en el tipo de cambio. Este martes 28 de octubre, el precio promedio del dólar en México es de 18.41 pesos por unidad, de acuerdo con los principales bancos del país.

De acuerdo con datos del Banco de México (Banxico), el cierre oficial del tipo de cambio del lunes 27 de octubre de 2025 fue de 18.3961 pesos por dólar, con base en el promedio de transacciones bancarias. No obstante, durante la jornada, la cotización interbancaria finalizó en 18.39 pesos por divisa estadounidense.

TIPO DE CAMBIO FIX

El tipo de cambio FIX, determinado por Banxico y publicado este martes 28 de octubre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se ubicó en 18.3892 pesos por dólar, mientras que el tipo de cambio para el pago de obligaciones en moneda extranjera quedó en 18.3948 pesos por unidad.

El FIX se calcula en días hábiles bancarios a partir del promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo y se publica al mediodía del día anterior.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 28 DE OCTUBRE

El tipo de cambio para la compra y venta de dólares en las principales instituciones bancarias del país:

  • Afirme: Compra: 17.70 | Venta: 19.10 pesos
  • Banco Azteca: Compra: 17.55 | Venta: 18.89 pesos
  • Banorte: Compra: 17.25 | Venta: 18.80 pesos
  • BBVA Bancomer: Compra: 17.55 | Venta: 18.68 pesos
  • Citibanamex: Compra: 17.78 | Venta: 18.87 pesos
  • Scotiabank: Compra:  17.40 | Venta: 18.80 pesos

Es importante recordar que el precio del dólar varía constantemente durante el día, por lo que el tipo de cambio puede modificarse dependiendo del comportamiento del mercado y el momento en que se realice la operación en ventanilla.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

Contenido Relacionado
Este es el precio de la gasolina en México hoy lunes 27 de octubre de 2025
Finanzas

Este es el precio de la gasolina en México hoy lunes 27 de octubre de 2025

Octubre 27, 2025

El costo de los combustibles depende de una combinación de factores como la inflación, el tipo de cambio frente al dólar y cuánto cotiza el petróleo

Precio del dólar hoy lunes 27 de octubre 2025: El peso inicia estable frente al billete verde
Finanzas

Precio del dólar hoy lunes 27 de octubre 2025: El peso inicia estable frente al billete verde

Octubre 27, 2025

La moneda nacional muestra estabilidad tras una semana marcada por datos económicos mixtos tanto a nivel local como internacional

¡Pum pin, los pago! Ricardo Salinas Pliego pide que su deuda con el SAT sea actualizada y la paga en días
Finanzas

¡Pum pin, los pago! Ricardo Salinas Pliego pide que su deuda con el SAT sea actualizada y la paga en días

Octubre 26, 2025

El anuncio lo realizó el presidente del Grupo Elektra durante el festejo por su 70 aniversario, celebrado en la Arena Ciudad de México