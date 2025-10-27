Precio del dólar hoy lunes 27 de octubre 2025: El peso inicia estable frente al billete verde

El dólar estadounidense inicia la jornada de este lunes 27 de octubre de 2025 con un tipo de cambio interbancario de 18.39 pesos mexicanos por billete verde, lo que representa una ligera pérdida del 0.29 % respecto al cierre anterior.

El viernes, el peso y la Bolsa Mexicana de Valores cerraron con pérdidas después de que se publicara el informe de inflación en Estados Unidos, el cual resultó ligeramente por debajo de lo previsto.

El tipo de cambio FIX para este lunes se cotiza en 18.3948, de acuerdo con el cierre del pasado viernes 25 de octubre del Banco de México (Banxico), por lo que con esa cifra arranca el inicio de la última semana del mes.

Durante el fin de semana, el peso tuvo pocos movimientos ante el avance generalizado del dólar, mientras los inversionistas en México asimilaban el reporte de inflación correspondiente a la primera quincena de octubre.

De acuerdo con las cifras más recientes, la inflación se moderó ligeramente, lo que refuerza la expectativa de que el Banco de México mantenga sin cambios su tasa de referencia en las próximas reuniones, con el objetivo de seguir controlando los precios sin frenar la actividad económica.

Sin embargo, los analistas advierten que el tipo de cambio podría seguir presentando altibajos en los próximos días, ya que la atención estará centrada en nuevos indicadores económicos y en las decisiones que tomen tanto la Fed como el Banco de México.

El peso mexicano arranca la semana estable frente al dólar, beneficiado por un entorno de menor inflación y una expectativa de tasas más bajas en el mercado internacional. No obstante, la volatilidad global y los movimientos del dólar seguirán siendo factores determinantes para el comportamiento del tipo de cambio en los próximos días.

TIPO DE CAMBIO HOY 27 DE OCTUBRE DE 2025

Afirme: Compra 17.70 | Venta 19.10 pesos

Compra 17.70 | Venta 19.10 pesos Banco Azteca: Compra 17.00 | Venta 18.89 pesos

Compra 17.00 | Venta 18.89 pesos BBVA Bancomer: Compra 17.55 | Venta 18.69 pesos

Compra 17.55 | Venta 18.69 pesos Banorte: Compra 17.25 | Venta 18.80 pesos

Compra 17.25 | Venta 18.80 pesos Banamex: Compra 17.89 | Venta 18.91 pesos

Compra 17.89 | Venta 18.91 pesos Scotiabank: Compra 17.40 |Venta: 19.00 pesos

Es importante para los consumidores y empresarios estar atentos a estas variaciones y comparar precios antes de realizar cualquier transacción en efectivo, ya que el tipo de cambio puede cambiar en cuestión de minutos.