¿Te urge un préstamo? Estas apps son las más confiables según la Condusef

El auge de las aplicaciones móviles ha facilitado el acceso a créditos rápidos, pero también ha abierto la puerta a una gran cantidad de fraudes. En México, por cada aplicación legítima, existen varias que operan fuera de la ley, aprovechándose de quienes necesitan dinero urgente. Ante este panorama, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) se ha convertido en la principal herramienta para distinguir qué apps son seguras y cuáles representan un riesgo.

CÓMO SABER SI UNA APP DE PRÉSTAMOS ES LEGAL

No se trata de qué aplicación presta más rápido o tiene mejores reseñas, sino de cuál está debidamente registrada y supervisada. La CONDUSEF es la institución encargada de regular y proteger a los usuarios de servicios financieros, y todas las empresas que ofrecen préstamos deben estar inscritas en su registro, generalmente como SOFOM (Sociedad Financiera de Objeto Múltiple).

Si una app no está en el registro de la CONDUSEF, el usuario queda desprotegido ante cualquier problema. Por eso, antes de descargar o solicitar un préstamo, lo más importante es confirmar su legalidad.

CÓMO VERIFICAR SI UNA APLICACIÓN ESTÁ REGISTRADA EN LA CONDUSEF

El proceso es sencillo y gratuito. Solo necesitas seguir estos pasos:

Busca la razón social de la empresa , que normalmente aparece en los términos y condiciones o al final de su sitio web.

, que normalmente aparece en los términos y condiciones o al final de su sitio web. Accede al SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros), disponible en línea.

(Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros), disponible en línea. Introduce el nombre de la empresa en el buscador del SIPRES . Si aparece registrada y con estatus "En operación", significa que está legalmente reconocida. Si no aparece, lo mejor es evitarla.

en el buscador del . Si aparece registrada y con estatus "En operación", significa que está legalmente reconocida. Si no aparece, lo mejor es evitarla. Además, la CONDUSEF publica listados actualizados de apps que cumplen con estos requisitos, facilitando la búsqueda de opciones seguras.

EJEMPLOS DE APPS DE PRÉSTAMOS CONFIABLES EN MÉXICO

Para que tengas una idea de las plataformas que operan dentro del marco legal, aquí algunas que cuentan con registro ante la CONDUSEF:

Kueski: Ofrece préstamos personales y el servicio Kueski Pay, que permite comprar ahora y pagar después.

Baubap: Ideal para préstamos pequeños y de rápida aprobación.

Kubo Financiero: Se enfoca en créditos a mediano y largo plazo.

YoTePresto: Plataforma de préstamos entre personas (P2P) con operación transparente.

Todas ellas están registradas y supervisadas, lo que brinda mayor seguridad a los usuarios.

LEGAL NO SIEMPRE SIGNIFICA IDEAL

Que una app esté registrada no implica que sea la mejor opción para ti. El especialista financiero Alonso Rodríguez, de Finmatcher, señala que "la legalidad solo es el primer filtro de seguridad. A partir de ahí, el usuario debe comparar tasas, plazos y condiciones para elegir la opción que realmente se adapte a su capacidad de pago."

Es decir, una app puede ser segura, pero tener tasas de interés altas o plazos poco convenientes. Por eso, antes de aceptar un préstamo, es clave revisar el Costo Anual Total (CAT) y las penalizaciones por atraso.

CÓMO IDENTIFICAR UNA APP FRAUDULENTA

Algunas aplicaciones pueden parecer legítimas, pero esconden prácticas abusivas o directamente fraudulentas. Estos son los principales focos rojos:

Piden dinero por adelantado: Si solicitan pagar comisiones o seguros antes de liberar el préstamo, es una estafa.

Piden permisos excesivos: Si la app quiere acceder a tus contactos, fotos o mensajes, desconfía.

Cobranza agresiva: Las amenazas o difamación en redes son señales claras de un "montadeudas".

Falta de contrato: Toda app legal debe mostrarte un contrato con condiciones claras antes de aceptar el préstamo.

PROTÉGETE ANTES DE PEDIR DINERO

La tecnología facilita el acceso al crédito, pero también puede exponerte a riesgos si no tomas precauciones. Antes de confiar tus datos o tu dinero, verifica la información en el SIPRES, revisa los términos del préstamo y evita las promesas de dinero inmediato sin requisitos.

Recordar este principio puede ahorrarte muchos problemas: una app de préstamos segura no solo debe estar registrada, también debe ofrecer condiciones que se ajusten a tu realidad financiera.