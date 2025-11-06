Precio del dólar hoy, 6 de noviembre: el peso mexicano se mantiene estable

El peso mexicano inicia la jornada de este jueves 6 de noviembre de 2025 con movimientos estables frente al dólar estadounidense, en medio de la expectativa por el próximo anuncio del Banco de México (Banxico).

De acuerdo con datos del mercado cambiario, el precio del dólar hoy se mantiene en torno a 18.57 pesos por unidad, nivel similar al registrado en la sesión previa. La estabilidad de la moneda mexicana refleja una pausa en la volatilidad cambiaria luego de los ajustes recientes en las políticas monetarias tanto nacionales como internacionales.

TIPO DE CAMBIO DEL DÓLAR HOY EN LOS PRINCIPALES BANCOS DE MÉXICO

Así amanecen las cotizaciones del dólar estadounidense frente al peso mexicano en los principales bancos del país:

BBVA México: compra en $17.76 y venta en $18.89

Banamex: compra en $18.05 y venta en $19.08

Banorte: compra en $17.50 y venta en $19.05

Banco Afirme: compra en $17.70 y venta en $19.20

Scotiabank: compra en $17.40 y venta en $19.00

Estos valores pueden variar ligeramente a lo largo del día según las operaciones interbancarias y la demanda de divisas.

PANORAMA DEL PESO MEXICANO

El peso mexicano se ha mantenido relativamente fuerte en comparación con otras monedas durante 2025, beneficiado por la estabilidad económica local y la entrada de capitales extranjeros. Sin embargo, analistas financieros advierten que una reducción sostenida en las tasas de interés podría presionar al tipo de cambio en el corto plazo si se reduce el atractivo del peso para los inversionistas.

Por ahora, el consenso del mercado apunta a que el tipo de cambio continuará oscilando entre los $18.40 y $18.70 pesos por dólar, en espera de señales más claras sobre el rumbo de la política monetaria mexicana y el desempeño económico de Estados Unidos.