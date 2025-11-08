Precio del dólar hoy sábado 8 de noviembre de 2025: El peso cierra la semana con ligera ganancia

El precio del dólar hoy sábado 8 de noviembre de 2025 en México se ubica en 18.4373 pesos por unidad en promedio, tras una semana en la que el peso mexicano logró recuperar terreno frente al billete verde.

Durante la jornada del viernes, la moneda nacional cerró con una apreciación de 0.67%, impulsada por los reportes de inflación y un debilitamiento generalizado del dólar estadounidense en los mercados internacionales.

Este movimiento permitió al peso romper una racha de pérdidas que había mantenido en sesiones anteriores. De acuerdo con analistas, el comportamiento del tipo de cambio refleja una combinación de factores internos y externos.

Cabe recordar que el tipo de cambio FIX, la referencia oficial que publica el Banco de México (Banxico) en días hábiles, no se actualiza los fines de semana. Por lo tanto, el valor tomado como referencia para este día es el del viernes 7 de noviembre, que fue de 18.447 pesos por dólar.

A pesar de la volatilidad típica de los mercados cambiarios, el peso mexicano ha mostrado resiliencia y estabilidad en las últimas semanas, situándose consistentemente por debajo de los 18.50 pesos por dólar.

TIPO DE CAMBIO HOY 8 DE NOVIEMBRE DE 2025

Afirme: Compra 17.70 | Venta 19.20 pesos

Compra 17.70 | Venta 19.20 pesos Banco Azteca: Compra 16.85 | Venta 18.94 pesos

Compra 16.85 | Venta 18.94 pesos BBVA Bancomer: Compra 17.39 | Venta 18.93 pesos

Compra 17.39 | Venta 18.93 pesos Banorte: Compra 17.70 | Venta 18.75 pesos

Compra 17.70 | Venta 18.75 pesos Banamex: Compra 17.93 | Venta 18.90 pesos

Compra 17.93 | Venta 18.90 pesos Scotiabank: Compra 17.40 |Venta: 19.00 pesos

Con este panorama, el tipo de cambio inicia el fin de semana con una ligera ventaja para la moneda mexicana, reflejando un cierre de semana favorable tras varios días de presión cambiaria.

Es importante para los consumidores y empresarios estar atentos a estas variaciones y comparar precios antes de realizar cualquier transacción en efectivo, ya que el tipo de cambio puede cambiar en cuestión de minutos.