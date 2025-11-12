Cinépolis y Cinemex se preparan con grandes promociones para el Buen Fin 2025

Con la llegada del Buen Fin 2025, las principales cadenas de cine del país se preparan para ofrecer a sus clientes una cartelera de promociones tan atractiva como sus estrenos. Cinépolis y Cinemex anunciaron descuentos con los que buscan atraer al público durante este fin de semana de ofertas y consolidarse como una de las opciones de entretenimiento favoritas de los mexicanos.

Este año, ambas empresas buscan conquistar al público con paquetes especiales, descuentos exclusivos y experiencias únicas, convirtiendo al cine en una de las mejores opciones de entretenimiento durante el fin de semana de ofertas.

PROMOCIONES DE CINEMEX PARA ESTE BUEN FIN

Cinemex anunció que participará en el Buen Fin con una promoción válida del 13 al 17 de noviembre, en la que los asistentes podrán adquirir paquetes de boletos a precio preferencial:

Paquete Tradicional: 10 boletos.

10 boletos. Paquete Platino: 4 boletos.

Ambos estarán disponibles por 450 pesos y podrán adquirirse directamente en taquilla. Esta iniciativa forma parte del programa Cinemex Loop, con el que la cadena busca recompensar la lealtad de sus clientes y fomentar el regreso al cine a precios accesibles.

PROMOCIONES DE CINÉPOLIS PARA ESTE BUEN FIN

Por su parte, Cinépolis anunció una venta nocturna el próximo 13 de noviembre a partir de las 7:00 p.m., durante la cual los asistentes podrán disfrutar de descuentos de hasta el 50 por ciento en boletos y combos de alimentos. Además, se pondrán a la venta coleccionables exclusivos que solo estarán disponibles durante el Buen Fin.

Estas promociones representan una gran oportunidad para disfrutar de los estrenos más esperados, vivir la experiencia de las salas premium o compartir un momento especial con amigos y familiares, aprovechando los precios más bajos del año.

UNA APUESTA POR LA EXPERIENCIA CINEMATOGRÁFICA

Con estas estrategias, tanto Cinemex como Cinépolis buscan redefinir la experiencia de ir al cine, ofreciendo mayor valor y beneficios a sus asistentes. Más allá de los descuentos, ambas cadenas refuerzan su compromiso con el público, fomentando la asistencia a las salas en un momento en que la industria cinematográfica mexicana continúa su expansión y consolidación.