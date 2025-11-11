Con motivo del Buen Fin 2025, los consumidores que realicen pagos con tarjeta podrán aprovechar una amplia gama de promociones bancarias, que incluyen meses sin intereses, bonificaciones en efectivo, puntos dobles y devoluciones en compras acumuladas, además de participar en el sorteo oficial que este año otorgará un premio mayor de 250 mil pesos.

De acuerdo con la página oficial del evento, los comercios participantes deberán contar con al menos una terminal punto de venta activa para recibir operaciones con tarjetas de débito y crédito participantes.

ESTAS SON LAS PROMOCIONES BANCARIAS PARA ESTE BUEN FIN 2025

BBVA

La institución ofrece que, al realizar compras de 3 mil 500 pesos o más, los clientes podrán diferir los pagos a tres meses sin intereses y comenzar a pagar hasta marzo de 2026. Además, quienes utilicen la banca móvil BBVA recibirán el doble de puntos BBVA en compras participantes.

Estas promociones aplican del 15 al 18 de noviembre, fechas oficiales del Buen Fin, y requieren inscripción previa en la promoción o haber recibido confirmación de participación.

BANCOPPEL

Los usuarios de tarjeta BanCoppel podrán acceder a meses sin intereses en productos seleccionados, tanto en tiendas físicas como en línea, así como a bonificaciones en compras mayores a un monto específico y la posibilidad de participar en sorteos de efectivo o puntos.

SANTANDER

El banco ofrece hasta 15 por ciento de cashback en compras en línea con tarjeta digital, dentro del marco de la "Promoción Cashback", válida para quienes soliciten una nueva tarjeta de crédito entre el 20 de octubre y el 12 de noviembre.

El cashback adicional se aplicará únicamente durante los días oficiales del Buen Fin (13 al 17 de noviembre) y es necesario que los nuevos clientes se inscriban en la promoción para obtener el beneficio.

CITIBANAMEX

Banamex ofrece 10 por ciento de bonificación en compras de hasta 10 mil pesos a meses sin intereses, previo registro en su página oficial. Además, entre las 15:00 y 17:00 horas (tiempo del centro de México), la bonificación se triplica en comercios seleccionados como Mercado Libre, iShop, La Comer, Walmart, Soriana, Despegar, Aeroméxico, Liverpool, Sears y otros.

También aplicará el 10 por ciento de bonificación al pagar con tarjetas Banamex en tiendas como Amazon, Bodega Aurrerá, Sam´s Club, AT&T, Suburbia, Palacio de Hierro, Telcel, Dico y Office Depot, entre otras.

BANORTE

Banorte permitirá a sus clientes recibir hasta 12 mil pesos de bonificación por compras realizadas con tarjetas de crédito durante el Buen Fin.

HSBC

Los clientes Premier o con nómina HSBC podrán acceder a 20 por ciento de devolución en compras a partir de 6 meses sin intereses, mientras que el resto de los usuarios obtendrá 10 por ciento de devolución.

Estas promociones aplican en compras acumuladas de 13 mil pesos, con un monto máximo de devolución de 7 mil 500 pesos por cliente.

Además de los beneficios bancarios, todas las compras electrónicas participantes entrarán automáticamente en el sorteo del Buen Fin 2025, lo que ofrece a los consumidores una oportunidad adicional de ganar dinero mientras aprovechan descuentos y recompensas durante los cuatro días de promociones.