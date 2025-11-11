Precio del dólar hoy martes 11 de noviembre: Peso mexicano se fortalece frente a la divisa estadounidense

El peso mexicano comenzó la semana con el pie derecho al registrar una apreciación frente al dólar estadounidense. Durante la jornada de este martes 11 de noviembre de 2025, el tipo de cambio promedio se ubica en 18.36 pesos por dólar, mostrando una ganancia del 0.32 por ciento respecto al cierre previo.

La recuperación de la moneda nacional se atribuye, en parte, a la expectativa de una posible reapertura del gobierno de Estados Unidos, lo que ha generado mayor confianza en los mercados internacionales.

De acuerdo con información del Banco de México (Banxico), el dólar estadounidense cerró el lunes 10 de noviembre en 18.3807 pesos por unidad, con base en el promedio de las operaciones bancarias. No obstante, el tipo de cambio al cierre de las operaciones del día se situó en 18.38 pesos por divisa verde.

TIPO DE CAMBIO FIX

Para este martes 11 de noviembre, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el tipo de cambio FIX en 18.3922 pesos por dólar, cifra que sirve como referencia para el pago de obligaciones denominadas en moneda extranjera. Además, Banxico informó que el tipo de cambio para cubrir compromisos en dólares quedó establecido en 18.5000 pesos por unidad.

El tipo de cambio FIX se determina con base en el promedio de las cotizaciones del mercado interbancario al mayoreo y se publica al mediodía del día hábil anterior, sirviendo como referencia oficial para transacciones gubernamentales y financieras.

TIPO DE CAMBIO HOY 11 DE NOVIEMBRE

El tipo de cambio para la compra y venta de dólares en las principales instituciones bancarias del país:

Afirme : Compra: 17.60 | Venta: 19.10 pesos

: Compra: 17.60 | Venta: 19.10 pesos Banco Azteca : Compra: 16.90 | Venta: 18.84 pesos

: Compra: 16.90 | Venta: 18.84 pesos Banorte : Compra: 17.20 | Venta: 18.70 pesos

: Compra: 17.20 | Venta: 18.70 pesos BBVA Bancomer : Compra: 17.50 | Venta: 18.64 pesos

: Compra: 17.50 | Venta: 18.64 pesos Citibanamex : Compra: 17.78 | Venta: 18.87 pesos

: Compra: 17.78 | Venta: 18.87 pesos Scotiabank: Compra: 17.40 | Venta: 19.00 pesos

Es importante recordar que las cotizaciones pueden cambiar en tiempo real y se recomienda verificar el tipo de cambio actualizado antes de realizar cualquier transacción.