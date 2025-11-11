  • 24° C
Finanzas

Black Friday 2025: Los 5 productos más deseados por el mercado mexicano

En esta época del año, tanto las tiendas en línea como cadenas departamentales y de autoservicio lanzan varias promociones y ofertas anticipadas

Nov. 11, 2025
El Black Friday 2025 se celebrará oficialmente el viernes 28 de noviembre de 2025, aunque como ya es costumbre muchas tiendas y plataformas mexicanas comienzan con ofertas anticipadas semanas antes y extienden promociones hasta el Cyber Monday.

Esto significa que no todo lo bueno aparece solo ese viernes, sino que a los compradores les conviene estar atentos desde mediados de noviembre.

5 PRODUCTOS QUE MÁS COMPRAN LOS MEXICANOS EN EL BLACK FRIDAY

A continuación, los 5 productos más deseados por el mercado mexicano este año y por qué conviene buscarlos en Black Friday:

  1. Smartphones (gama media-alta y tope de línea): Los lanzamientos recientes impulsan la demanda de marcas como Apple, Samsung y otras de origen asiático. Los descuentos puntuales pueden acercar precios a niveles históricos, por lo que muchos consumidores aprovechan para renovar su equipo.
  2. Televisores inteligentes (LED, OLED o QLED, 4K/8K): Los modelos de 55 a 65 pulgadas suelen registrar rebajas considerables. Son una de las compras más populares para quienes quieren mejorar su experiencia de entretenimiento en casa.
  3. Laptops y tablets: Desde equipos para teletrabajo hasta opciones para gaming, los dispositivos portátiles suelen tener promociones especiales. El evento es ideal para conseguir mejor rendimiento a un costo más accesible.
  4. Audífonos y wearables (smartwatches o pulseras de actividad): Por su amplia oferta y constante renovación de modelos, presentan descuentos atractivos y son una opción recurrente para regalos o uso personal.
  5. Electrodomésticos y aspiradoras inteligentes: Los artículos para el hogar, desde cafeteras hasta robots de limpieza, también encabezan la lista de los más buscados. Las rebajas en estos productos resultan convenientes para quienes buscan eficiencia y comodidad.

MARCAS Y TIENDAS QUE PARTICIPAN EN MÉXICO

En el país participan tanto tiendas en línea como cadenas departamentales y de autoservicio. También se suman marcas de tecnología, moda y hogar, que lanzan promociones propias, descuentos bancarios y pagos a meses sin intereses. Cada tienda suele anunciar su calendario de ofertas y condiciones especiales, por lo que vale la pena revisar con anticipación.

¿CÓMO APROVECHARLO AL MÁXIMO LAS OFERTAS DEL BLACK FRIDAY?

Haz una lista con los productos que realmente necesitas y establece un presupuesto.

  • Compara precios días antes del evento para identificar ofertas reales.
  • Activa alertas o listas de deseos en las tiendas donde planeas comprar.
  • Revisa las promociones bancarias y los plazos sin intereses disponibles.
  • Verifica las políticas de devolución y garantía, especialmente en productos electrónicos.
  • Compra únicamente en sitios oficiales o distribuidores autorizados para evitar fraudes.
  • Aprovecha las ventas anticipadas si el producto que buscas suele agotarse rápido.

Aunque el Black Friday 2025 es el 28 de noviembre, las verdaderas oportunidades pueden aparecer desde antes. Por lo que se recomienda planificar, comparar y comprar con estrategia para marcar la diferencia entre un gasto impulsivo y una inversión inteligente.

Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


