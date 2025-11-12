Buen Fin 2025: Conoce las mejores promociones y ofertas de Amazon

A partir del 13 y hasta el 17 de noviembre, Amazon México se suma a El Buen Fin 2025, el evento comercial más importante del país, con miles de productos en oferta y beneficios exclusivos para sus clientes.

En esta ocasión, la plataforma promete una de sus ediciones más completas, con descuentos de hasta 60%, 24 meses sin intereses y promociones anticipadas en distintas categorías. Aunque las rebajas oficiales comienzan el jueves 13 a las 00:00 horas y concluyen el lunes 17 a las 23:59, Amazon ya encendió motores con ofertas previas.

¿QUÉ OFERTAS Y PROMOCIONES OFRECE AMAZON EN EL BUEN FIN 2025?

Una de las más destacadas es el Fire TV Stick 4K Max, disponible con un 47% de descuento, lo que ya ha causado gran expectación entre los compradores.

Durante los cinco días del evento, Amazon ofrecerá precios especiales en electrónicos, belleza, hogar, juguetes, moda y dispositivos Amazon. Entre las mejores promociones destacan los hasta 55% de descuento y 12 meses sin intereses en dispositivos como Echo Dot, Fire TV, Ring y Kindle.

En moda, las rebajas alcanzan hasta 60 por ciento en ropa, calzado y accesorios de marcas como Adidas, Tommy Jeans, Under Armour y Nike, ideales para renovar el guardarropa antes de fin de año.

La categoría de belleza ofrecerá descuentos de hasta 50% en productos de L´Oréal, Neutrogena, Avène y E.l.f, mientras que los amantes del hogar encontrarán hasta 40% de descuento en electrodomésticos y utensilios de marcas como Owala, Ninja y T-fal.

Los aficionados a la tecnología podrán aprovechar hasta 45% de descuento y 15 MSI en bocinas, audífonos y pantallas de Sony, Samsung, LG, Hisense y Apple. Además, habrá promociones en consolas y videojuegos de PlayStation, Xbox y Nintendo Switch.

Amazon también impulsa a las pequeñas y medianas empresas mexicanas, a través del distintivo "Pequeñas Empresas" y el programa Hecho en México, con descuentos de hasta 30% en productos nacionales.

¿CÓMO BENEFICIA AMAZON A LOS CONSUMIDORES Y A LAS PEQUEÑAS EMPRESAS?

Por su parte, Amazon Now, el servicio de entregas ultrarrápidas en colaboración con Rappi, sigue expandiéndose y permite recibir productos esenciales en menos de 15 minutos en ciudades como CDMX, Guadalajara y Monterrey.

Finalmente, quienes cuentan con Amazon Prime podrán disfrutar de envíos gratis y rápidos, acceso a Prime Video, Amazon Music, Prime Gaming y entregas express, todo por 99 pesos al mes o 899 al año.

Con esta amplia oferta, Amazon México busca consolidarse como una de las plataformas favoritas durante El Buen Fin 2025, combinando ahorro, conveniencia y entretenimiento para millones de clientes en todo el país.