  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 13 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Finanzas

Buen Fin 2025: Utensilios de cocina que vale la pena comprar en la temporada de descuentos

Esta es la mejor época del año en que puedes invertir en los mejores aliados para preparar tus comidas diariamente y sacar tus dotes de cocinero

Nov. 13, 2025
Buen Fin 2025: Utensilios de cocina que vale la pena comprar en la temporada de descuentos

A todos nos ha pasado: compramos una sartén “igualita a las caras” y en menos de un mes ya está pelada, pegajosa y relegada al fondo del cajón. La verdad es que en la cocina, los utensilios son tan importantes como los ingredientes.

Un buen sartén, un cuchillo afilado o una espátula resistente pueden marcar la diferencia entre disfrutar cocinar o sufrirlo. Y con el Buen Fin 2025, esta es la mejor temporada para invertir en herramientas de calidad que te acompañen durante años.

Cuando uno empieza a tomar en serio el arte de cocinar, llega el momento de dejar de mirar solo el precio y enfocarse en la durabilidad, el diseño y la funcionalidad.

6 UTENSILIOS DE COCINA QUE CONVIENE COMPRAR DURANTE EL BUEN FIN 2025

Con los descuentos del Buen Fin y el Black Friday, puedes renovar tu cocina sin culpa y aprovechar marcas reconocidas que garantizan rendimiento y estilo:

SET DE UTENSILIOS BÁSICOS OXO

Un imprescindible para quien quiere renovar todo su arsenal. Este set incluye espátula, cucharón, tenazas, cuchara ranurada y más, todos con mangos antideslizantes, resistentes al calor y aptos para lavavajillas. Están pensados para el uso real: cómodos, duraderos y sin dañar tus ollas.

CUCHARA RANURADA DE ACERO INOXIDABLE

Parece un utensilio simple, pero una buena cuchara de acero 18/10 es una inversión que dura décadas. Sirve para escurrir alimentos, servir pasta o verduras sin exceso de líquido, y se mantiene brillante y firme con el paso del tiempo.

CUCHILLO DE CHEF GLOBAL G-2

El favorito de muchos chefs por su equilibrio, ligereza y filo japonés. Este cuchillo cambia por completo la experiencia al cortar: mejora la precisión, la seguridad y la velocidad al preparar cualquier receta.

ESPÁTULA DE ACERO INOXIDABLE

Ideal para voltear alimentos delicados sin romperlos: filetes, panqueques o verduras asadas. Su hoja delgada y flexible permite deslizarse con precisión y obtener resultados profesionales.

MOLDE DE SILICÓN PARA HORNEAR

Los moldes de silicón de alta calidad son un antes y un después para los amantes de la repostería. No requieren engrasar, soportan altas temperaturas y facilitan el desmoldado, además de ser ecológicos y reutilizables.

CUCHARILLAS Y TAZAS MEDIDORAS DE ACERO INOXIDABLE

La precisión es clave en la repostería, y estas herramientas aseguran medidas exactas. No se deforman ni borran con el tiempo, lo que las convierte en aliadas duraderas y confiables.

Este Buen Fin 2025 es la oportunidad perfecta para dejar atrás los utensilios improvisados y equiparte como un verdadero chef. Porque en la cocina, la diferencia entre “pasable” y “delicioso” muchas veces está en la herramienta que usas.

Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


Contenido Relacionado
Sorteo Buen Fin 2025: ¿Cómo puedes participar y cuándo se realizará?
Finanzas

Sorteo Buen Fin 2025: ¿Cómo puedes participar y cuándo se realizará?

Noviembre 13, 2025

Además de las ofertas y descuentos, los consumidores y comercios formales del país podrán participar en el tradicional Sorteo El Buen Fin

Precio del dólar hoy jueves 13 de noviembre: Peso alcanza su cuarta jornada de ganancias consecutiva
Finanzas

Precio del dólar hoy jueves 13 de noviembre: Peso alcanza su cuarta jornada de ganancias consecutiva

Noviembre 13, 2025

La divisa nacional registró una apreciación del 0.11 por ciento frente al dólar, con lo que sumó su cuarta sesión consecutiva de ganancias

Fonacot ofrece créditos para el Buen Fin 2025: Conoce los requisitos, fechas y horarios
Finanzas

Fonacot ofrece créditos para el Buen Fin 2025: Conoce los requisitos, fechas y horarios

Noviembre 12, 2025

Para facilitar los trámites durante esta temporada, la institución financiera amplió sus horarios de atención, para que puedan aprovechar las ofertas