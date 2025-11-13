Sorteo Buen Fin 2025: ¿Cómo puedes participar y cuándo se realizará?

El Buen Fin 2025 se acerca y, como cada año, además de las ofertas y descuentos, los consumidores y comercios formales del país podrán participar en el tradicional Sorteo El Buen Fin, organizado por el Gobierno Federal desde 2013. Este evento tiene como objetivo impulsar el mercado interno, fomentar el uso de medios electrónicos de pago y apoyar la economía familiar.

El programa, coordinado por la Secretaría de Economía, busca incentivar las compras en el comercio formal, garantizar los derechos del consumidor y promover la inclusión financiera reduciendo el uso de efectivo.

¿CÓMO PARTICIPAR EN EL SORTEO EL BUEN FIN 2025?

Si eres comprador:

Realizar compras del 13 al 17 de noviembre de 2025 en comercios participantes registrados en el portal oficial www.elbuenfin.org.

Pagar con tarjetas de crédito o débito emitidas por bancos participantes en México.

Asegurarse de que las compras sean de al menos 250 pesos para poder participar.

A partir del 28 de noviembre, se podrá verificar si tus compras participan en el sorteo.

Si eres comerciante:

Registrar el negocio gratis antes del 12 de noviembre de 2025 en www.elbuenfin.org.

Contar con una Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales positiva, tener Buzón Tributario activo y medios de contacto actualizados.

Los ingresos en 2024 deben ser de hasta 5 millones de pesos.

Contar con una terminal de pago bancaria de alguna institución participante.

Realizar al menos una venta de 250 pesos o más con tarjeta de crédito o débito durante los días del Buen Fin.

¿CUÁNDO SE REALIZARÁ?

Registro de comercios: hasta el 12 de noviembre de 2025.

Período de compras: del 13 al 17 de noviembre de 2025.

del 13 al 17 de noviembre de 2025. Verificación de participación: a partir del 28 de noviembre.

Sorteo oficial: el 5 de diciembre de 2025.

Consulta de resultados: desde el 8 de diciembre.

desde el 8 de diciembre. Depósito de premios: antes del 6 de enero de 2026.

El Sorteo El Buen Fin se ha consolidado como una iniciativa clave para estimular la economía mexicana, al tiempo que promueve la formalización de negocios y la confianza en los pagos electrónicos. Tanto los consumidores como los comerciantes registrados tendrán la oportunidad de ganar atractivos premios, mientras contribuyen al fortalecimiento del comercio legal y seguro en el país.