Precio del dólar hoy martes 18 de noviembre: Así amanece el tipo de cambio  

El precio del dólar hoy martes 18 de noviembre de 2025 en México es de 18.40 pesos por billete verde en promedio, en una semana marcada por el último puente largo del año.

El lunes 17 de noviembre, el peso mexicano no tuvo movimientos, debido al día feriado por el Aniversario de la Revolución Mexicana. El Banxico informó que el cierre del dólar de ayer, lunes fue de 18.32 pesos por divisa estadounidense, la misma del viernes, ya que este día no hubo cambios bancarios.

TIPO DE CAMBIO FIX

Para este martes 18 de noviembre, el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se ubicó en 18.3262 pesos por dólar, mientras que el tipo de cambio para solventar obligaciones en moneda extranjera se fijó en 18.3262 pesos, según datos del Banxico.

El tipo de cambio FIX se determina por Banxico en días hábiles bancarios a partir del promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo y se da a conocer al mediodía del día previo.

TIPO DE CAMBIO DEL DÓLAR EN BANCOS HOY 18 DE NOVIEMBRE

Los precios de compra y venta del dólar estadounidense en los principales bancos del país este martes 18 de noviembre 2025:

Afirme : Compra: 17.50 | Venta: 19.00 pesos

: Compra: 17.50 | Venta: 19.00 pesos Banco Azteca: Compra: 17:00 | Venta: 18.79 pesos

Compra: 17:00 | Venta: 18.79 pesos Banorte : Compra: 17.15 | Venta: 18.65 pesos

: Compra: 17.15 | Venta: 18.65 pesos BBVA Bancomer: Compra: 17.24 | Venta: 18.79 pesos

Compra: 17.24 | Venta: 18.79 pesos Citibanamex : Compra: 17.77 | Venta: 18.79 pesos

: Compra: 17.77 | Venta: 18.79 pesos Scotiabank: Compra: 17.40 | Venta: 19.00 pesos

Es importante recordar que el precio del dólar puede variar a lo largo del día, dependiendo de la oferta y la demanda en el mercado cambiario, así como de factores internacionales que influyen en la estabilidad económica global. Por ello, se recomienda verificar en ventanilla de la institución bancaria antes de realizar cualquier transacción.