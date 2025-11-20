  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 20 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Finanzas

Black Friday 2025: Estas son las fechas, horarios y tiendas que participarán en México

Celebrado tradicionalmente un día después del Día de Acción de Gracias, el también llamado Viernes Negro marca el arranque de la temporada navideña

Nov. 20, 2025
Black Friday 2025: Estas son las fechas, horarios y tiendas que participarán en México

El Black Friday 2025 se perfila como uno de los eventos comerciales más esperados del año, no solo en Estados Unidos donde surgió, sino también en países que han adoptado esta jornada para impulsar el consumo.

Celebrado tradicionalmente un día después del Día de Acción de Gracias, el también llamado Viernes Negro marca el arranque de la temporada navideña con miles de promociones en electrónica, moda, hogar, juguetes y servicios.

Tras el éxito de El Buen Fin en México, los consumidores se preparan ahora para otra oportunidad de adelantar sus compras de fin de año. Aunque se originó en Estados Unidos, el Black Friday se ha convertido en un fenómeno global que deja ganancias millonarias y que cada vez más comercios en México adoptan con campañas especiales.

¿CUÁNDO SERÁ EL BLACK FRIDAY 2025 EN MÉXICO?

La fecha del Black Friday está directamente ligada al Día de Acción de Gracias, celebrado el cuarto jueves de noviembre. Para este 2025, el Black Friday será el viernes 28 de noviembre, último viernes del mes. Aunque inicialmente era un solo día, las tiendas han extendido sus promociones durante el fin de semana e incluso hasta el lunes, conocido como Cyber Monday.

El creciente interés de los compradores mexicanos ha llevado a que tiendas físicas y digitales compitan por ofrecer descuentos atractivos, con campañas que arrancan días antes para facilitar los pagos y promover compras anticipadas para Navidad.

¿QUÉ TIENDAS PARTICIPARAN EN MÉXICO?

Gracias a la visibilidad global de esta fecha, numerosas marcas y plataformas se unirán al Viernes Negro con rebajas y promociones especiales. Entre las principales destacan:

  • Amazon
  • Mercado Libre
  • Liverpool
  • Grupo Walmart
  • Coppel
  • Adidas
  • Shein
  • Temu
  • AliExpress
  • Grupo Inditex (Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Massimo Dutti)

Los consumidores mexicanos podrán acceder tanto a promociones en tiendas físicas como a descuentos en plataformas internacionales con envíos al país, lo que convierte al Black Friday en una de las fechas comerciales más relevantes del año.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

Contenido Relacionado
¿Cuánto me toca de Aguinaldo 2025? Cómo se calcula y consejos para aprovecharlo al máximo
Finanzas

¿Cuánto me toca de Aguinaldo 2025? Cómo se calcula y consejos para aprovecharlo al máximo

Noviembre 20, 2025

Todos los trabajadores formales en México tienen derecho a recibir este pago, el cual es uno de los más esperados cada año por las familias en el país

Precio del dólar hoy jueves 20 de noviembre: así inició el tipo de cambio en bancos
Finanzas

Precio del dólar hoy jueves 20 de noviembre: así inició el tipo de cambio en bancos

Noviembre 20, 2025

La moneda nacional inició la jornada de este jueves con estabilidad frente al dólar, después de un cierre sin sobresaltos en los mercados

Sheinbaum destaca récord de inversión extranjera en México y anuncia alianza con España para supercomputadora
Finanzas

Sheinbaum destaca récord de inversión extranjera en México y anuncia alianza con España para supercomputadora

Noviembre 19, 2025

La presidenta también informó la firma de un convenio estratégico con el Barcelona Supercomputing Center para desarrollar este ambicioso proyecto