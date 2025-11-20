Black Friday 2025: Estas son las fechas, horarios y tiendas que participarán en México

El Black Friday 2025 se perfila como uno de los eventos comerciales más esperados del año, no solo en Estados Unidos donde surgió, sino también en países que han adoptado esta jornada para impulsar el consumo.

Celebrado tradicionalmente un día después del Día de Acción de Gracias, el también llamado Viernes Negro marca el arranque de la temporada navideña con miles de promociones en electrónica, moda, hogar, juguetes y servicios.

Tras el éxito de El Buen Fin en México, los consumidores se preparan ahora para otra oportunidad de adelantar sus compras de fin de año. Aunque se originó en Estados Unidos, el Black Friday se ha convertido en un fenómeno global que deja ganancias millonarias y que cada vez más comercios en México adoptan con campañas especiales.

¿CUÁNDO SERÁ EL BLACK FRIDAY 2025 EN MÉXICO?

La fecha del Black Friday está directamente ligada al Día de Acción de Gracias, celebrado el cuarto jueves de noviembre. Para este 2025, el Black Friday será el viernes 28 de noviembre, último viernes del mes. Aunque inicialmente era un solo día, las tiendas han extendido sus promociones durante el fin de semana e incluso hasta el lunes, conocido como Cyber Monday.

El creciente interés de los compradores mexicanos ha llevado a que tiendas físicas y digitales compitan por ofrecer descuentos atractivos, con campañas que arrancan días antes para facilitar los pagos y promover compras anticipadas para Navidad.

¿QUÉ TIENDAS PARTICIPARAN EN MÉXICO?

Gracias a la visibilidad global de esta fecha, numerosas marcas y plataformas se unirán al Viernes Negro con rebajas y promociones especiales. Entre las principales destacan:

Amazon

Mercado Libre

Liverpool

Grupo Walmart

Coppel

Adidas

Shein

Temu

AliExpress

Grupo Inditex (Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Massimo Dutti)

Los consumidores mexicanos podrán acceder tanto a promociones en tiendas físicas como a descuentos en plataformas internacionales con envíos al país, lo que convierte al Black Friday en una de las fechas comerciales más relevantes del año.