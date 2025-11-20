Liverpool Venta Nocturna 2025: ¿Cuándo será la próxima y qué ofertas habrá por Navidad?

La próxima Venta Nocturna Liverpool de Navidad 2025 se perfila como uno de los eventos comerciales más esperados del año, pues es la última gran oportunidad para que los consumidores en México adquieran regalos, tecnología, moda y artículos para el hogar con promociones atractivas justo antes de las fiestas decembrinas.

¿CUÁNDO SERÁ LA VENTA NOCTURNA LIVERPOOL DE NAVIDAD 2025?

Después de la intensa actividad de El Buen Fin, esta jornada de descuentos llegará muy pronto, del próximo 5 al 7 de diciembre, y ya hay suficiente información para empezar a prepararse.

Liverpool organiza cuatro ediciones de Venta Nocturna cada año, y la de diciembre es la más relevante por su cercanía con Navidad. Para 2025, todavía no hay fechas confirmadas, pero se espera que se realice durante varios días del mes, tal como ha ocurrido en años anteriores.

En tiendas físicas, el horario habitual es de 11:00 a 21:00 horas, mientras que en la app Liverpool Pocket y en la página oficial las promociones suelen aplicarse las 24 horas, lo que permite a los clientes comprar sin contratiempos y desde cualquier dispositivo.

PROMOCIONES Y BENEFICIOS ESPERADOS EN LA VENTA NOCTURNA DE LIVERPOOL

Liverpool contará con una amplia lista de promociones, regresando los clásicos incentivos de ediciones pasadas:

Meses sin intereses con tarjetas Liverpool y Liverpool VISA.

y VISA. Descuentos directos en categorías como tecnología, moda, hogar, decoración, belleza, perfumería y juguetería.

Promociones exclusivas en línea, especialmente en la app móvil.

Los compradores están atentos a las actualizaciones, pues este suele ser el último gran evento de rebajas antes del cierre del año.

Descuentos adicionales para nuevos tarjetahabientes.

Uno de los beneficios más atractivos será el descuento adicional de hasta 10% para quienes soliciten por primera vez una tarjeta Liverpool o Liverpool VISA.

La promoción aplica el mismo día de la aprobación y durante la primera compra con el nuevo plástico, lo que convierte la adquisición de la tarjeta en una herramienta extra para aumentar los ahorros.

5% adicional usando Liverpool Pocket

Además, quienes realicen su primera compra dentro de la app Liverpool Pocket podrán obtener 5% de descuento adicional usando el código POCKETMENOS5. Esta plataforma no solo facilita las compras, sino que concentra servicios exclusivos, seguimiento de pedidos, historial de compras y promociones digitales.

Con descuentos acumulables, opciones de financiamiento y promociones especiales para nuevos usuarios, la Venta Nocturna de Navidad promete ser un momento ideal para adelantar regalos, renovar artículos del hogar o adquirir productos de alto valor a precios más accesibles.