Prevén aumento del gas en 2026

El precio del gas natural en México podría duplicarse hacia 2026. Este pronóstico de la Secretaría de Energía (Sener) no solo anticipa un aumento en los costos de la electricidad para hogares e industrias, sino que también pone en jaque la competitividad del sistema eléctrico nacional.

Este aumento proyectado, considerado un "peor escenario" en el Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico 2025-2039 de la Sener, amenaza la competitividad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y podría impactar los recibos de luz eléctrica, ya que México utiliza este combustible para generar electricidad e impulsar la industria.

Con una dependencia del 80% en las importaciones, la vulnerabilidad del país es alta. Paradójicamente, mientras la CFE sigue apostando por centrales que utilizan este combustible, Pemex quema gas que podría aprovecharse.

En cuanto al gas LP, se prevé un posible aumento de aproximadamente el 3% en 2026 debido a nuevas normas gubernamentales para el transporte y distribución de este combustible, lo que implicaría costos adicionales para las empresas del sector.

Este incremento se atribuye a la entrada en vigor de nuevas normas de seguridad que regulan su transporte, almacenamiento y venta al público a partir de febrero de 2026, lo que implicará costos adicionales para los distribuidores.