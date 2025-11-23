  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 23 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Finanzas

Prevén aumento del gas en 2026

La Sener pronostica que los precios podrían duplicarse

Nov. 23, 2025
Prevén aumento del gas en 2026

El precio del gas natural en México podría duplicarse hacia 2026. Este pronóstico de la Secretaría de Energía (Sener) no solo anticipa un aumento en los costos de la electricidad para hogares e industrias, sino que también pone en jaque la competitividad del sistema eléctrico nacional.

Este aumento proyectado, considerado un "peor escenario" en el Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico 2025-2039 de la Sener, amenaza la competitividad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y podría impactar los recibos de luz eléctrica, ya que México utiliza este combustible para generar electricidad e impulsar la industria.

imagen-cuerpo

Con una dependencia del 80% en las importaciones, la vulnerabilidad del país es alta. Paradójicamente, mientras la CFE sigue apostando por centrales que utilizan este combustible, Pemex quema gas que podría aprovecharse.

En cuanto al gas LP, se prevé un posible aumento de aproximadamente el 3% en 2026 debido a nuevas normas gubernamentales para el transporte y distribución de este combustible, lo que implicaría costos adicionales para las empresas del sector.

Este incremento se atribuye a la entrada en vigor de nuevas normas de seguridad que regulan su transporte, almacenamiento y venta al público a partir de febrero de 2026, lo que implicará costos adicionales para los distribuidores.

Redacción
Redacción
Contenido Relacionado
Precio del dólar hoy sábado 22 de noviembre: Peso mexicano cierra la semana presionado
Finanzas

Precio del dólar hoy sábado 22 de noviembre: Peso mexicano cierra la semana presionado

Noviembre 22, 2025

La moneda nacional cerró la semana con una depreciación acumulada tras registrar su segunda caída consecutiva

Precio del dólar hoy viernes 21 de noviembre: así amanece el tipo de cambio al cierre de la semana
Finanzas

Precio del dólar hoy viernes 21 de noviembre: así amanece el tipo de cambio al cierre de la semana

Noviembre 21, 2025

La moneda nacional cerró la jornada del jueves con un retroceso de 0.32 por ciento, respecto al nivel registrado el día anterior

Liverpool Venta Nocturna 2025: ¿Cuándo será la próxima y qué ofertas habrá por Navidad?
Finanzas

Liverpool Venta Nocturna 2025: ¿Cuándo será la próxima y qué ofertas habrá por Navidad?

Noviembre 20, 2025

Después de la intensa actividad de El Buen Fin, esta jornada de descuentos llegará muy pronto con grandes descuentos para las compras decembrinas