¿Habrá un nuevo aumento en los precios de Spotify para 2026?

Después del incremento aplicado en agosto de este 2025, todo apunta a que Spotify no ha terminado con los ajustes a sus tarifas, lo que ya preocupa a millones de usuarios alrededor del mundo.

Según informes recientes, señalan que la plataforma de streaming más utilizada en México estaría preparando una nueva subida de precios, la cual seguiría un patrón ya conocido y que podría replicarse a nivel global, tal como ocurrió con el último ajuste.

¿QUÉ SE SABE RESPECTO AL AUMENTO DE TARIGAS EN SPOTIFY?

De acuerdo con la información disponible, Spotify planea incrementar los precios en Estados Unidos durante los primeros meses de 2026. Aunque esa decisión afecta únicamente a ese mercado, históricamente ha sido el paso previo a un aumento mundial.

Si repiten la fórmula, es muy probable que otros países, incluidos España y México, vean cambios similares hacia finales de 2026. Sin embargo, eso no necesariamente significa un aumento directo para todos.

NUEVOS PLANES DE SPOTIFY

Spotify está probando esquemas diferentes en mercados como India, donde experimenta con nuevos niveles de suscripción. Estos planes ofrecen opciones más baratas, otras más completas y algunas orientadas a usuarios que buscan mejor calidad de audio.

Los nuevos planes en prueba incluyen:

Spotify Lite: sonido máximo de 160 kbps.

sonido máximo de 160 kbps. Spotify Standard: sonido de hasta 320 kbps.

sonido de hasta 320 kbps. Spotify Platinum: audio sin pérdida (hasta 24 bit/44 kHz) y funciones avanzadas como AI DJ y listas generadas con inteligencia artificial.

¿CUÁLES SON LAS TARIFAS DE SPOTIFY ACTUALMENTE EN MÉXICO?

Por ahora, en México las tarifas confirmadas para 2025, tras el ajuste de septiembre, quedan así:

Individual - 139 pesos al mes

- 139 pesos al mes Estudiantes - 74 pesos al mes

- 74 pesos al mes Dúo - 189 pesos al mes

- 189 pesos al mes Familiar - 239 pesos al mes

Si los aumentos de 2026 se concretan, los suscriptores recibirán un correo personalizado con la fecha exacta en que la nueva tarifa entrará en vigor. Quienes no quieran aceptar el cambio podrán cancelar antes del siguiente ciclo de facturación desde la configuración de su cuenta.

Por ahora, todo se mantiene en fase de especulación, pero las señales apuntan a que Spotify volverá a mover sus precios.