Precio del dólar hoy martes 2 de diciembre: así abre el tipo de cambio en bancos de México

En el arranque de la primera semana laboral de diciembre, el peso mexicano mostró un ligero retroceso frente al dólar estadounidense. Este martes 2 de diciembre de 2025, la divisa norteamericana se vende en un promedio de 18.29 pesos por billete verde en bancos del país, en una jornada que se mantiene estable, pero con movimientos.

Durante el lunes, el peso cerró con una depreciación de 0.06 por ciento, un ajuste leve que refleja el comportamiento moderado de los mercados cambiarios al iniciar el último mes del año. A pesar de esta variación, la moneda nacional continúa moviéndose dentro de rangos habituales.

De acuerdo con el Banco de México (Banxico), el tipo de cambio oficial del lunes cerró en 18.3103 pesos por dólar, cifra obtenida a partir del promedio de transacciones bancarias. Sin embargo, al finalizar las operaciones del día, el dólar interbancario se ubicó en 18.31 pesos, manteniendo estabilidad respecto a jornadas anteriores.

TIPO DE CAMBIO FIX

El DOF (Diario Oficial de la Federación) publicó el tipo de cambio FIX determinado por Banxico para hoy martes, el cual quedó en:

18.2757 pesos por dólar (FIX)

(FIX) 18.3075 pesos por dólar para el pago de obligaciones en moneda extranjera

Este tipo de cambio se calcula con base en las cotizaciones del mercado mayorista y se publica al mediodía del día hábil previo.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 2 DE DICIEMBRE

Así se cotiza el dólar en ventanilla bancaria este martes 2 de diciembre:

Afirme : Compra: 17.40 | Venta: 18.90 pesos

: Compra: 17.40 | Venta: 18.90 pesos Banco Azteca : Compra: 17.35 | Venta: 18.79 pesos

: Compra: 17.35 | Venta: 18.79 pesos Banorte : Compra: 17.10 | Venta: 18.60 pesos

: Compra: 17.10 | Venta: 18.60 pesos BBVA Bancomer: Compra: 17.44 | Venta: 18.59 pesos

Compra: 17.44 | Venta: 18.59 pesos Citibanamex : Compra: 17.68 | Venta: 18.77 pesos

: Compra: 17.68 | Venta: 18.77 pesos Scotiabank: Compra: 17.40 | Venta: 19.00 pesos

Los precios de compra y venta pueden variar a lo largo del día, dependiendo de los movimientos del mercado y del banco en el que se realice la operación. Para conocer el tipo de cambio exacto al momento de comprar o vender dólares, se recomienda verificar directamente en ventanilla o en los canales oficiales de cada institución financiera.