Profeco: Esta es la mejor marca de queso manchego, ideal para preparar las cenas de Navidad y Año Nuevo

Si vas a cocinar platillos como lasaña, pasta o gratinados en las cenas de Navidad y Año Nuevo, seguramente buscas ingredientes accesibles, pero de buena calidad. Y cuando se trata de queso manchego, Profeco tiene una recomendación clara sobre cuál es la opción más económica y mejor evaluada en el mercado mexicano por menos de 50 pesos.

Lo interesante es que no se trata de Nochebuena ni de La Villita, dos marcas populares entre los consumidores.

EL QUESO MANCHEGO MÁS ECONÓMICO Y MEJOR EVALUADO SEGÚN PROFECO

Entre todas las marcas analizadas, Profeco destacó al Great Value queso tipo manchego, elaborado en México. Su precio es uno de sus mayores atractivos:

19 pesos por cada 100 gramos

Presentación de 485 gramos por 92 pesos

Además, su composición lo coloca como una opción honesta y cumplidora para quienes buscan calidad sin gastar de más. Por cada 100 gramos contiene:

607 mg de sodio

33.2 g de grasa butírica

37.5% de humedad

2.6% de carbohidratos

401 kilocalorías

Sin almidón añadido

EVALUACIÓN DE PROFECO

La información proviene del análisis más reciente de la Revista del Consumidor, donde la Profeco evaluó 29 marcas entre quesos manchego, procesados, deslactosados, reducidos en grasa e imitaciones.

El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor revisó aspectos como:

Etiquetado correcto

Contenido real

Composición

Humedad, sodio, grasa y carbohidratos

Ingredientes y aditivos

Cumplimiento de normas (NOM-002, NOM-051, NOM-223, NOM-086 y regulaciones sanitarias)

Con estos resultados, Great Value se consolida como una alternativa ideal para quienes planean cenas familiares sin comprometer el bolsillo ni el sabor de sus recetas. Si tu menú navideño incluye cualquier plato que requiera un queso que gratine bien, ya sabes cuál marca tiene el sello de aprobación de Profeco en precio y rendimiento.