  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 3 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Finanzas

Precio del dólar hoy miércoles 3 de diciembre: El peso avanza ligeramente frente al billete verde

En la jornada del día de hoy se presentó un ligero avance frente al dólar gracias a la estabilidad en los mercados

Dic. 03, 2025
Precio del dólar hoy miércoles 3 de diciembre: El peso avanza ligeramente frente al billete verde

El precio del dólar estadounidense en México abrió este miércoles 3 de diciembre de 2025 con un promedio nacional de 18.27 pesos por unidad, manteniendo una tendencia estable tras el ligero avance registrado por el peso mexicano en la jornada previa.

Durante el martes, el tipo de cambio favoreció a la moneda nacional, que cerró con una ganancia del 0.11 por ciento, de acuerdo con los movimientos reportados al cierre de las transacciones bancarias. Aunque el avance fue moderado, representa un comportamiento positivo para la divisa mexicana en los mercados internacionales.

El Banco de México (Banxico) informó que el tipo de cambio de referencia del martes 2 de diciembre de 2025 concluyó en 18.2826 pesos por dólar, cifra obtenida a partir del promedio de transacciones bancarias. Sin embargo, al cierre de la jornada, la cotización se ubicó en 18.28 pesos, reflejando una ligera estabilidad en comparación con días previos.

TIPO DE CAMBIO FIX

El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó este miércoles que el tipo de cambio FIX, determinado por Banxico, es de 18.2910 pesos por dólar.

Este indicador se calcula con base en el promedio de las cotizaciones del mercado de mayoreo y se publica al mediodía del día previo.

Por otra parte, el tipo de cambio para cumplir obligaciones en dólares quedó establecido en 18.2757 pesos por unidad para este 3 de diciembre.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 3 DE diciembre

  • Afirme: Compra: 17.40 | Venta: 18.90 pesos
  • Banco Azteca: Compra: 17.55 | Venta: 18.74 pesos
  • Banorte: Compra: 17.10 | Venta: 18.60 pesos
  • BBVA Bancomer: Compra: 17.41 | Venta: 18.59 esos
  • Citibanamex: Compra: 17.68 | Venta: 18.77 pesos
  • Scotiabank: Compra: 17.40 | Venta: 19.00 pesos

Es importante recordar que los precios de compra y venta del dólar pueden variar durante el día, por lo que la cotización puede ser distinta al momento de acudir a ventanilla. Por ello, se recomienda verificar con la institución bancaria antes de realizar cualquier transacción.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

Contenido Relacionado
Un clic puede costarte el aguinaldo: así operan los fraudes en diciembre
Finanzas

Un clic puede costarte el aguinaldo: así operan los fraudes en diciembre

Diciembre 02, 2025

Conoce las recomendaciones para evitar afectaciones financieras provenientes de mensajes que parecen oficiales

Profeco: Esta es la mejor marca de queso manchego, ideal para preparar las cenas de Navidad y Año Nuevo
Finanzas

Profeco: Esta es la mejor marca de queso manchego, ideal para preparar las cenas de Navidad y Año Nuevo

Diciembre 02, 2025

Este producto es una alternativa ideal para quienes planean menús familiares sin comprometer el bolsillo ni el sabor de sus recetas en estas fechas

Precio del dólar hoy martes 2 de diciembre: así abre el tipo de cambio en bancos de México
Finanzas

Precio del dólar hoy martes 2 de diciembre: así abre el tipo de cambio en bancos de México

Diciembre 02, 2025

El peso mexicano inició la semana con una ligera depreciación frente al dólar, en una jornada marcada por movimientos moderados