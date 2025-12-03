Precio del dólar hoy miércoles 3 de diciembre: El peso avanza ligeramente frente al billete verde

El precio del dólar estadounidense en México abrió este miércoles 3 de diciembre de 2025 con un promedio nacional de 18.27 pesos por unidad, manteniendo una tendencia estable tras el ligero avance registrado por el peso mexicano en la jornada previa.

Durante el martes, el tipo de cambio favoreció a la moneda nacional, que cerró con una ganancia del 0.11 por ciento, de acuerdo con los movimientos reportados al cierre de las transacciones bancarias. Aunque el avance fue moderado, representa un comportamiento positivo para la divisa mexicana en los mercados internacionales.

El Banco de México (Banxico) informó que el tipo de cambio de referencia del martes 2 de diciembre de 2025 concluyó en 18.2826 pesos por dólar, cifra obtenida a partir del promedio de transacciones bancarias. Sin embargo, al cierre de la jornada, la cotización se ubicó en 18.28 pesos, reflejando una ligera estabilidad en comparación con días previos.

TIPO DE CAMBIO FIX

El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó este miércoles que el tipo de cambio FIX, determinado por Banxico, es de 18.2910 pesos por dólar.

Este indicador se calcula con base en el promedio de las cotizaciones del mercado de mayoreo y se publica al mediodía del día previo.

Por otra parte, el tipo de cambio para cumplir obligaciones en dólares quedó establecido en 18.2757 pesos por unidad para este 3 de diciembre.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 3 DE diciembre

Afirme : Compra: 17.40 | Venta: 18.90 pesos

: Compra: 17.40 | Venta: 18.90 pesos Banco Azteca: Compra: 17.55 | Venta: 18.74 pesos

Compra: 17.55 | Venta: 18.74 pesos Banorte : Compra: 17.10 | Venta: 18.60 pesos

: Compra: 17.10 | Venta: 18.60 pesos BBVA Bancomer: Compra: 17.41 | Venta: 18.59 esos

Compra: 17.41 | Venta: 18.59 esos Citibanamex : Compra: 17.68 | Venta: 18.77 pesos

: Compra: 17.68 | Venta: 18.77 pesos Scotiabank: Compra: 17.40 | Venta: 19.00 pesos

Es importante recordar que los precios de compra y venta del dólar pueden variar durante el día, por lo que la cotización puede ser distinta al momento de acudir a ventanilla. Por ello, se recomienda verificar con la institución bancaria antes de realizar cualquier transacción.