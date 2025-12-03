Ernestina Godoy asume como nueva fiscal general de México tras amplia votación en el Senado

La exfiscal capitalina obtuvo el respaldo mayoritario del bloque de la 4T y tomó protesta entre aplausos y celebraciones.

El Senado de la República designó este martes a Ernestina Godoy como nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR). La votación cerró con 97 sufragios a favor por parte del bloque legislativo de la Cuarta Transformación y de Movimiento Ciudadano, lo que marcó una clara mayoría en comparación con las otras opciones de la terna.

Durante la sesión, Godoy rindió protesta ante el pleno, mientras los legisladores afines celebraban con aplausos y expresiones de entusiasmo su llegada a uno de los cargos más importantes del país.

UNA VOTACIÓN MARCADA POR POSICIONES ENCONTRADAS

La elección se realizó mediante cédulas, mecanismo que también dejó ver las posturas de otros grupos parlamentarios. El PRI emitió once votos nulos que sus legisladores mostraron públicamente, mientras que 19 senadores se manifestaron en contra de la terna enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum durante la mañana.

Ninguna de las otras dos aspirantes recibió respaldo, lo que dejó a Godoy como la única opción viable para encabezar la FGR durante los próximos nueve años.

UN MOMENTO DE CERCANÍA POLÍTICA Y FELICITACIONES

Tras realizar la protesta reglamentaria, Ernestina Godoy subió a tribuna para recibir la constancia de su nombramiento de manos de la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo. Su salida del recinto se prolongó más de lo habitual, pues legisladores de Morena, PT y PVEM se acercaron para felicitarla, abrazarla y tomarse fotografías con ella, tal como habían hecho a su llegada.

El ambiente fue de celebración total entre el grupo mayoritario, que destacó este nombramiento como un paso importante para la consolidación de su proyecto político.