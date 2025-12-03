Salario Mínimo 2026: así quedarán los sueldos por profesiones desde el 1 de enero

El Gobierno de México dio a conocer la nueva tabla de salarios mínimos que entrará en vigor el 1 de enero de 2026. El anuncio fue realizado este 3 de diciembre por la presidenta Claudia Sheinbaum, en conjunto con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y la Conasami .

La actualización incluye tanto el salario mínimo general, como los montos específicos para 61 profesiones, oficios y trabajos especiales, entre ellos albañiles, cocineros, operadores de transporte, trabajadores domésticos, entre otros.

¿CUÁNTO SERÁ EL SALARIO MÍNIMO EN 2026?

La tabla mantiene dos zonas salariales en el país:

Zona Salario Mínimo General (ZSMG): 315.04 pesos diarios

Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN): 440.87 pesos diarios

El incremento se calculó de la siguiente manera:

Salario mínimo vigente en 2025

+17.01 pesos correspondientes al Monto Independiente de Recuperación (MIR)

correspondientes al +6.5% de incremento por fijación en la ZSMG

de incremento por fijación en la ZSMG +5% de incremento en la ZLFN

de incremento en la ZLFN ¿QUÉ ES EL MIR?

El Monto Independiente de Recuperación es un mecanismo creado en 2017 para recuperar el poder adquisitivo del salario mínimo. Es un monto fijo en pesos y no debe usarse como referencia para salarios contractuales o gubernamentales.

PROFESIONES QUE TENDRÁN AUMENTO CON EL SALARIO MÍNIMO 2026

La siguiente tabla muestra los nuevos salarios mínimos para algunas profesiones y oficios a partir del 1 de enero de 2026.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ESTE AUMENTO?

El incremento al salario mínimo busca seguir fortaleciendo el poder de compra de los trabajadores, sobre todo de aquellos en sectores esenciales y oficios tradicionales, cuya remuneración había quedado rezagada durante años.