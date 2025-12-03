  • 24° C
Nacional / México

Salario Mínimo 2026: así quedarán los sueldos por profesiones desde el 1 de enero

La actualización incluye tanto el salario mínimo general, como los montos específicos para 61 profesiones, oficios y trabajos especiales

Dic. 03, 2025
La tabla por profesiones muestra ligera variación en la cantidad mínima que se deberá pagar a un trabajador a partir del próximo año.
El Gobierno de México dio a conocer la nueva tabla de salarios mínimos que entrará en vigor el 1 de enero de 2026. El anuncio fue realizado este 3 de diciembre por la presidenta Claudia Sheinbaum, en conjunto con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y la Conasami.

La actualización incluye tanto el salario mínimo general, como los montos específicos para 61 profesiones, oficios y trabajos especiales, entre ellos albañiles, cocineros, operadores de transporte, trabajadores domésticos, entre otros.

¿CUÁNTO SERÁ EL SALARIO MÍNIMO EN 2026?

La tabla mantiene dos zonas salariales en el país:

  • Zona Salario Mínimo General (ZSMG): 315.04 pesos diarios
  • Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN): 440.87 pesos diarios

El incremento se calculó de la siguiente manera:

  • Salario mínimo vigente en 2025
  • +17.01 pesos correspondientes al Monto Independiente de Recuperación (MIR)
  • +6.5% de incremento por fijación en la ZSMG
  • +5% de incremento en la ZLFN
  • ¿QUÉ ES EL MIR?

El Monto Independiente de Recuperación es un mecanismo creado en 2017 para recuperar el poder adquisitivo del salario mínimo. Es un monto fijo en pesos y no debe usarse como referencia para salarios contractuales o gubernamentales.

PROFESIONES QUE TENDRÁN AUMENTO CON EL SALARIO MÍNIMO 2026

La siguiente tabla muestra los nuevos salarios mínimos para algunas profesiones y oficios a partir del 1 de enero de 2026.

imagen-cuerpo

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ESTE AUMENTO?

El incremento al salario mínimo busca seguir fortaleciendo el poder de compra de los trabajadores, sobre todo de aquellos en sectores esenciales y oficios tradicionales, cuya remuneración había quedado rezagada durante años.

César Leyva
