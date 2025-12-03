CFE da recomendaciones para fiestas seguras en épocas decembrinas

Las celebraciones navideñas ya están aquí, y con ellas llega la decoración que ilumina hogares, negocios y centros de trabajo. Para disfrutar estas fechas sin contratiempos, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) compartió una serie de recomendaciones que ayudan a reducir riesgos eléctricos y prevenir accidentes.

RIESGOS ELÉCTRICOS MÁS COMUNES EN TEMPORADA NAVIDEÑA

De acuerdo con la CFE, durante diciembre aumentan los incidentes relacionados con cortocircuitos, incendios y descargas eléctricas, principalmente por el uso de luces y adornos en mal estado o instalados sin precaución.

Entre los riesgos más frecuentes se encuentran los cortocircuitos causados por sobrecarga en extensiones, incendios por luces en contacto con materiales inflamables y descargas eléctricas cuando los adornos se colocan en exteriores sin la protección adecuada. También se reportan sobrecalentamientos en instalaciones eléctricas cuando se conectan equipos como calefactores en enchufes no preparados para soportarlos.

VERIFICA QUE TUS ADORNOS SEAN SEGUROS

Uno de los puntos más importantes es asegurarse de que todas las luces y accesorios eléctricos tengan el sello de la Norma Oficial Mexicana (NOM), ya que esto garantiza que cumplen con estándares de calidad y seguridad.

La CFE recuerda que también es esencial desconectar las luces antes de dormir o al salir de casa, así como hacerlo en los centros de trabajo cuando termina la jornada. Mantenerlas encendidas por largos periodos aumenta el riesgo de sobrecalentamiento, además de incrementar el consumo de energía.

Recomendaciones para decorar sin riesgos

Para que puedas disfrutar tus fiestas sin preocupaciones, la CFE sugiere seguir estas medidas:

Opta por series de focos LED o iluminación que no genere calor.

o iluminación que no genere calor. Si decoras exteriores, usa luces diseñadas para ese propósito, preferentemente con cubierta protectora.

Revisa que las extensiones no tengan cables pelados o dañados.

Evita manipular foquitos con las luces encendidas y mantén a los niños alejados de las conexiones.

de las conexiones. Desconecta todas las luces interiores y exteriores antes de dormir.

No conectes más de tres extensiones seguidas ni abuses de los multicontactos.

Evita colocar extensiones debajo de alfombras, tapetes o cualquier material inflamable.

Al desconectar, hazlo desde la clavija para no dañar los cables ni provocar un corto circuito.

ILUMINA TU HOGAR SIN AUMENTAR EL CONSUMO

Además de reducir riesgos, estas medidas ayudan a cuidar tu consumo de energía. La CFE recomienda utilizar luces de bajo consumo y encenderlas únicamente cuando realmente se disfruten, evitando dejarlas encendidas toda la noche.

Con estos consejos, la institución busca que las familias mexicanas celebren unas fiestas decembrinas más seguras, preventivas y conscientes del uso responsable de la electricidad.