Diputados aprueban en lo general la nueva Ley General de Aguas

La Cámara de Diputados aprobó en lo general la nueva Ley General de Aguas y reformas a la Ley de Aguas Nacionales, en una sesión marcada por seis horas de debate tenso y acusaciones entre bancadas.

El dictamen avanzó con 328 votos de Morena y aliados, frente a 131 en contra de PAN, PRI y MC, además de tres votos negativos del PT y cinco abstenciones. La discusión en lo particular continúa con más de 500 reservas inscritas.

Morena defendió que la iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca frenar el acaparamiento del agua, dar transparencia a las concesiones y combatir el mercado negro.

Legisladores oficialistas señalaron directamente a exgobernadores panistas, empresarios y productores como responsables de prácticas especulativas. El grupo mayoritario aseguró que la ley garantiza la herencia de concesiones, mantiene facultades locales y obliga a la Conagua a expedir nuevos títulos en un máximo de 20 días cuando se acrediten derechos sucesorios.

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general, el dictamen por el que se expide la Ley General de Aguas, y se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.

ASÍ LOS POSICIONAMIENTOS

El vicecoordinador Alfonso Ramírez Cuéllar destacó que la norma permitirá acabar con pozos ilegales y reforzar la sustentabilidad en la explotación del recurso. El PVEM sostuvo que la reforma prioriza el consumo humano, la producción agroalimentaria y frena la extracción indebida por parte de industrias y desarrollos inmobiliarios.

Por otra parte, la oposición acusó a Morena de intentar "centralizar" el control del agua con fines políticos. PAN y PRI denunciaron que el dictamen concentra atribuciones en autoridades federales sin otorgarles recursos suficientes, y advirtieron que el nuevo Fondo Nacional de Reservas permitiría decidir desde la capital la distribución del líquido.

También alertaron sobre incrementos de multas, nuevos delitos hídricos y la supuesta discrecionalidad en la transmisión y prórroga de concesiones.

Aunque Morena prevé aceptar solo 18 de las reservas, los grupos parlamentarios mantienen negociaciones para agilizar la discusión. El Senado fue convocado para recibir la minuta, lo que anticipa una aprobación acelerada del nuevo marco legal.