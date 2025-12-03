  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 3 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Nacional / México

Diputados aprueban en lo general la nueva Ley General de Aguas

El debate de los legisladores transcurrió entre acusaciones de acaparamiento y centralización

Dic. 03, 2025
El dictamen avanzó con 328 votos de Morena y aliados.
El dictamen avanzó con 328 votos de Morena y aliados.

La Cámara de Diputados aprobó en lo general la nueva Ley General de Aguas y reformas a la Ley de Aguas Nacionales, en una sesión marcada por seis horas de debate tenso y acusaciones entre bancadas.

El dictamen avanzó con 328 votos de Morena y aliados, frente a 131 en contra de PAN, PRI y MC, además de tres votos negativos del PT y cinco abstenciones. La discusión en lo particular continúa con más de 500 reservas inscritas.

Morena defendió que la iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca frenar el acaparamiento del agua, dar transparencia a las concesiones y combatir el mercado negro.

Legisladores oficialistas señalaron directamente a exgobernadores panistas, empresarios y productores como responsables de prácticas especulativas. El grupo mayoritario aseguró que la ley garantiza la herencia de concesiones, mantiene facultades locales y obliga a la Conagua a expedir nuevos títulos en un máximo de 20 días cuando se acrediten derechos sucesorios.

ASÍ LOS POSICIONAMIENTOS

El vicecoordinador Alfonso Ramírez Cuéllar destacó que la norma permitirá acabar con pozos ilegales y reforzar la sustentabilidad en la explotación del recurso. El PVEM sostuvo que la reforma prioriza el consumo humano, la producción agroalimentaria y frena la extracción indebida por parte de industrias y desarrollos inmobiliarios.

Por otra parte, la oposición acusó a Morena de intentar "centralizar" el control del agua con fines políticos. PAN y PRI denunciaron que el dictamen concentra atribuciones en autoridades federales sin otorgarles recursos suficientes, y advirtieron que el nuevo Fondo Nacional de Reservas permitiría decidir desde la capital la distribución del líquido.

También alertaron sobre incrementos de multas, nuevos delitos hídricos y la supuesta discrecionalidad en la transmisión y prórroga de concesiones.

Aunque Morena prevé aceptar solo 18 de las reservas, los grupos parlamentarios mantienen negociaciones para agilizar la discusión. El Senado fue convocado para recibir la minuta, lo que anticipa una aprobación acelerada del nuevo marco legal.

imagen-cuerpo
César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Sueldo de Ernestina Godoy en 2025: esto ganará la nueva titular de la FGR
Nacional / México

Sueldo de Ernestina Godoy en 2025: esto ganará la nueva titular de la FGR

Diciembre 03, 2025

Tras una extensa jornada legislativa, se confirmó que ocupará la Fiscalía por un periodo de nueve años

CFE da recomendaciones para fiestas seguras en épocas decembrinas
Nacional / México

CFE da recomendaciones para fiestas seguras en épocas decembrinas

Diciembre 03, 2025

Para disfrutar estas fechas sin contratiempos, la Comisión Federal de Electricidad compartió una serie de recomendaciones muy útiles

Salario Mínimo 2026: así quedarán los sueldos por profesiones desde el 1 de enero
Nacional / México

Salario Mínimo 2026: así quedarán los sueldos por profesiones desde el 1 de enero

Diciembre 03, 2025

La actualización incluye tanto el salario mínimo general, como los montos específicos para 61 profesiones, oficios y trabajos especiales