Renuncia funcionario de Edomex tras polémica en plaza comercial

La grabación, difundida originalmente por Reforma, desató críticas y abrió nuevas preguntas sobre el comportamiento del funcionario

Dic. 04, 2025
La salida de Ariel Juárez Cisneros como titular de la Junta de Caminos del Estado de México fue confirmada luego de que circulara un video donde aparece involucrado, junto al diputado federal Ublester Santiago Pineda, en un altercado con guardias de seguridad en el estacionamiento de la plaza comercial Town Square.

La grabación, difundida originalmente por Reforma, desató críticas y abrió nuevas preguntas sobre el comportamiento de ambos funcionarios y las acciones que tomará el Gobierno estatal tras el incidente.

¿QUÉ PASÓ EN EL ESTACIONAMIENTO DE TOWN SQUARE?

De acuerdo con el material difundido, el enfrentamiento ocurrió cuando Juárez Cisneros y el diputado Santiago discutieron con los guardias por un presunto robo de pertenencias que, aseguraron, estaban dentro de un vehículo.

En el video se ve al legislador del PT lanzando insultos y encarando a uno de los vigilantes. Incluso se observa cómo le da un manotazo mientras se identifica como diputado federal.

Ariel Juárez, por su parte, también increpa al personal de seguridad y se suma a los reclamos con comentarios despectivos.

Además de la discusión verbal y física, ambos habrían ocasionado daños a un automóvil Tesla estacionado y a infraestructura de carga para autos eléctricos, según el reporte publicado por Reforma.

¿QUIÉNES SON LOS FUNCIONARIOS IMPLICADOS?

Ublester Santiago Pineda

Es diputado federal por el Partido del Trabajo y representa al distrito de Metepec. En las imágenes aparece como el principal responsable de las agresiones hacia los guardias.

Ariel Juárez Cisneros

Fue diputado local por Morena y se desempeñaba como titular de la Junta de Caminos del Estado de México desde el inicio del actual gobierno estatal. En el video aparece discutiendo con los guardias y participando en el altercado. Tras la difusión del material, presentó su renuncia.

REACCIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

Aunque la renuncia de Juárez Cisneros fue aceptada, las autoridades estatales aún no han dado detalles sobre si habrá un proceso administrativo o una investigación formal por los daños ocurridos durante el incidente.

Tampoco se ha informado sobre posibles sanciones contra el diputado Santiago, quien cuenta con fuero constitucional.

¿QUÉ PODRÍA OCURRIR LEGALMENTE?

Hasta ahora no se han presentado denuncias, pero el caso podría evolucionar si los propietarios del vehículo dañado o la administración del centro comercial deciden proceder legalmente. Entre los posibles escenarios se encuentran:

  • Denuncias por daños a propiedad privada
  • Procedimientos administrativos contra los funcionarios involucrados
  • Revisión legislativa sobre la conducta del diputado federal

En caso de que se formalicen las querellas, corresponderá a la Fiscalía del Estado de México determinar si existen elementos para iniciar una carpeta de investigación.

Brayam Chávez
Brayam Chávez


