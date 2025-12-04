Fallece Cruzberto, gatito voluntario de Cruz Roja en Toluca por imprudencia de un conductor

La Delegación Toluca de la Cruz Roja Mexicana confirmó el fallecimiento de Cruzberto, el gato que durante meses se convirtió en un símbolo de afecto y apoyo emocional dentro de la institución. El felino murió tras ser atropellado por un conductor que presuntamente no respetó los límites de velocidad ni las normas básicas de seguridad vial en la zona hospitalaria donde se ubican las instalaciones.

UN COMPAÑERO INESPERADO CONVERTIDO EN PARTE DEL EQUIPO

A través de redes sociales, la Cruz Roja Toluca compartió un mensaje de despedida para recordar la presencia de Cruzberto, un gato que llegó por cuenta propia a la delegación y rápidamente fue adoptado por voluntarios, paramédicos y personal administrativo.

El organismo destacó que el felino se integró al equipo de manera natural, brindando momentos de alegría, distracción y compañía en jornadas que suelen estar marcadas por el estrés y la atención constante de emergencias.

"Hoy despedimos para siempre al gran Cruzberto, quien en los últimos meses se integró como un voluntario más de la Cruz Roja Toluca, donde llegó solo, con la misma libertad que hoy nos dijo adiós", escribió la institución, acompañando su mensaje con fotografías del gato, quien incluso contaba con un pequeño uniforme distintivo.

UN ATROPELLAMIENTO QUE PUDO EVITARSE

De acuerdo con la delegación, el accidente ocurrió en un área con flujo constante de peatones vulnerables, incluidos adultos mayores, niños y pacientes con movilidad reducida que visitan los hospitales cercanos.

El conductor implicado habría ignorado las normas viales de la zona, un comportamiento que la institución lamentó profundamente, señalando la importancia de respetar la integridad de las personas y también de los animales que forman parte del entorno urbano.

EL IMPACTO DE SU PARTIDA EN LA COMUNIDAD

El mensaje de despedida también agradeció a Cruzberto por el tiempo que compartió con la familia de Cruz Roja Mexicana en Toluca. Su presencia, explicaron, generó bienestar emocional entre quienes día a día se enfrentan a situaciones complejas y de alta exigencia.

"Gracias a Cruzberto por el tiempo que conviviste con todos los que formamos parte de la gran familia de Cruz Roja Mexicana, Delegación Toluca, a la cual te uniste por decisión propia", señala su publicación. "Se va a extrañar su cálida compañía, cariño y muchos momentos felices que siempre nos brindaste".

UN MENSAJE FINAL LLENO DE CARIÑO

La Cruz Roja Toluca cerró su despedida con un emotivo mensaje que resume el cariño que el felino logró despertar en quienes convivieron con él.

"Se libre. Vuela alto, sigue compartiendo tu amor al prójimo", escribieron, expresando que, aunque Cruzberto partió, su huella permanecerá en la memoria del personal y de toda la comunidad que llegó a conocerlo.