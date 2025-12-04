Rescatan a joven privado de la libertad en San Luis Río Colorado; cinco detenidos en operativo

En San Luis Río Colorado, un joven de 21 años fue rescatado tras haber sido privado de la libertad dentro de un domicilio en la colonia Reforma. La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que durante la intervención también fueron detenidas cinco personas señaladas como responsables del hecho.

OPERATIVO DE MADRUGADA EN LA COLONIA REFORMA

El rescate ocurrió la madrugada del 4 de diciembre, alrededor de las 04:10 horas, cuando elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y otras corporaciones de seguridad ingresaron a un domicilio ubicado en la calle 31.

Ahí encontraron a la víctima y lograron detener en flagrancia a Manuel "N", de 30 años; Juan Enfrían "N", de 21; Caleb Arath "N", de 28; María Iveth "N", de 25; y Yadira "N", de 21 años.

Tras su arresto, los cinco imputados fueron presentados ante un Juez en audiencia de control, donde se determinó que la detención fue legal. Se les formuló imputación, quedaron vinculados a proceso y se ordenó prisión preventiva para todos, además de un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

EL CHOQUE QUE DESATÓ LA AGRESIÓN

De acuerdo con la narrativa ministerial, la víctima conducía una Jeep Cherokee por un tramo desértico conocido como la 9 Final cuando, de forma accidental, chocó contra otro vehículo. Tras el impacto, optó por huir del lugar sin pensar que sería perseguido.

Los sospechosos iniciaron una persecución a bordo del vehículo afectado y contaron con el apoyo de otro Jeep Cherokee. Al darle alcance, lo obligaron a detenerse, lo golpearon y le quitaron 500 pesos junto con otras pertenencias.

Las acompañantes del joven lograron escapar y reportaron la agresión al 911.

EXIGENCIAS Y AMENAZAS A LA FAMILIA

Durante la retención, los agresores llamaron a familiares de la víctima para exigirles "algo de valor" como compensación por los daños del vehículo chocado, advirtiendo que se quedarían con la camioneta si no pagaban.

DETENCIÓN INMEDIATA GRACIAS A LA DENUNCIA

La rápida llamada al 911 permitió que corporaciones policiales activaran un operativo urgente. Gracias a ello, el grupo operativo llegó al domicilio donde mantenían a la víctima y logró detener a los cinco presuntos responsables.

Además, se aseguraron tres vehículos relacionados con el caso.