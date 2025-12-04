  • 24° C
Nacional / México

Guanajuato aprueba el matrimonio igualitario: reconoce la lucha de la comunidad LGBT+

El diputado Rodrigo González Zaragoza argumentó que el amor debe reflejarse en protección, igualdad y progresividad de derechos para las personas

Dic. 04, 2025
En la mayor parte del país ya se permite la unión civil entre personas del mismo sexo.
El Congreso de Guanajuato aprobó hoy reformas al Código Civil que permiten el matrimonio igualitario para todas las parejas, sin importar su sexo o identidad de género.

Con esta decisión, la entidad armoniza su legislación con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y reconoce una demanda histórica de la comunidad LGBT+.

Las modificaciones legales redefinen el matrimonio como "la unión libre de dos personas", sustituyendo las referencias tradicionales a "hombre y mujer" por el término inclusivo "cónyuges".

UNA "DEUDA" PENDIENTE

Durante la sesión legislativa, la diputada María Eugenia García Oliveros destacó que esta reforma cumple con estándares constitucionales e internacionales y elimina un lenguaje excluyente que limitaba el acceso a la igualdad.

Por su parte, la legisladora Sandra Alicia Pedroza Orozco afirmó que con este dictamen Guanajuato salda una deuda pendiente en materia de derechos humanos.

A su vez, el diputado Rodrigo González Zaragoza subrayó que el amor debe reflejarse en protección, igualdad y progresividad de derechos para todas las personas.

MATRIMONIO IGUALITARIO EN MÉXICO

Actualmente, la mayoría de los estados del país permiten el matrimonio igualitario por ley. Entre ellos se encuentran: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán.

También Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

En Quintana Roo, por ejemplo, la legislación ya contemplaba al matrimonio como la unión entre dos personas, por lo que no fue necesaria una reforma adicional.

Además, existen estados donde el matrimonio igualitario es reconocido por decreto del Poder Ejecutivo, aunque no esté incorporado en la ley como lo es Chihuahua y Aguascalientes.

César Leyva
César Leyva
