Nacional / México

Frente Frío 18 provocará nieve, lluvias intensas y fuertes vientos en el norte de México

Para este viernes el fenómeno permanecerá estacionario sobre el noreste y oriente del país

Dic. 04, 2025
El Frente Frío 18 continúa generando condiciones inusuales en el norte del país, donde se prevé un marcado descenso de temperatura y la probable caída de nieve o aguanieve en sierras de Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua y Coahuila, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Este sistema frontal se mantiene sobre el norte y noreste de México, interactuando con un río atmosférico, una vaguada en niveles medios y altos, y un canal de baja presión en el oriente del país.

Esta combinación favorecerá lluvias puntuales fuertes en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua y Coahuila.

Además, se esperan chubascos en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Puebla, así como lluvias aisladas en Baja California, Zacatecas y zonas del centro y sur del territorio nacional.

VIENTOS Y OLAS ALTAS

El SMN adelanta también vientos del norte de 40 a 50 km/h, con rachas de hasta 80 km/h en el litoral de Tamaulipas, acompañados de oleaje elevado de uno a dos metros en la costa occidental de Baja California y en las playas tamaulipecas.

En el sureste, el ingreso de humedad del Pacífico, golfo de México y Caribe generará más chubascos y lluvias en Veracruz, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.

Para el viernes 5 de diciembre, el Frente Frío 18 permanecerá estacionario sobre el noreste y oriente del país, manteniendo condiciones para lluvias intensas y nevadas en zonas altas del noroeste y norte.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS

El pronóstico para mañana incluye lluvias fuertes (25 a 50 mm) en Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Nayarit y Jalisco.

 Además de chubascos (5 a 25 mm) en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Quintana Roo registrará precipitaciones aisladas, al igual que Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Campeche, Tabasco y Yucatán.

César Leyva
