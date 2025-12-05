Pensión Mujeres Bienestar: esto es lo que recibirán con el aumento confirmado para 2026

La Secretaría de Bienestar confirmó que en 2026 los apoyos sociales - incluida la Pensión Mujeres Bienestar- recibirán un aumento. La titular de la dependencia, Ariadna Montiel Reyes, explicó durante La Mañanera del Pueblo del 5 de diciembre que el ajuste será por encima de la inflación, actualmente ubicada en 3.61%.

Montiel señaló que el compromiso del Gobierno Federal es mantener el poder adquisitivo de los beneficiarios. "Sí va a haber aumento a la pensión... por lo menos será la inflación. Vamos a cumplir con ese cometido con la gente", afirmó.

Con ello, más de 18 millones de beneficiarios de los programas sociales verán reflejado un incremento en sus pagos bimestrales a partir del próximo año.

¿CUÁNTO RECIBIRÁN LAS MUJERES DE 60 A 64 AÑOS EN 2026?

El programa Mujeres Bienestar, que actualmente entrega 3 mil pesos bimestrales, tendrá un ajuste aproximado de 108 pesos, lo que elevaría el apoyo a 3 mil 108 pesos bimestrales en 2026.

Este incremento, aunque moderado, busca fortalecer uno de los programas más recientes dentro de la política social federal, ampliando la cobertura y manteniendo un apoyo constante para este sector de la población.

Esto garantiza que mujeres de entre 60 y 64 años sigan recibiendo un respaldo económico que les ayude en la etapa previa a la pensión de adultos mayores.

OTROS PROGRAMAS DE BIENESTAR TAMBIÉN SUBIRÁN EN 2026

Aunque el enfoque principal recae en el apoyo para mujeres, el resto de los programas también registrará incrementos estimados:

Adultos mayores : alrededor de 6 mil 424 a 6 mil 430 pesos bimestrales

: alrededor de bimestrales Personas con discapacidad : 3 mil 315 pesos bimestrales

: 3 mil 315 pesos bimestrales Madres trabajadoras: entre 1 mil 709 y 3 mil 854 pesos

