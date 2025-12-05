  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 5 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Nacional / México

Pensión Mujeres Bienestar: esto es lo que recibirán con el aumento confirmado para 2026

La titular de la dependencia, Ariadna Montiel, dio a conocer los nuevos montos para los diferentes programas durante la conferencia mañanera de hoy

Dic. 05, 2025
La Pensión Mujeres Bienestar tendrá un aumento en 2026.
La Pensión Mujeres Bienestar tendrá un aumento en 2026.

La Secretaría de Bienestar confirmó que en 2026 los apoyos sociales - incluida la Pensión Mujeres Bienestar- recibirán un aumento. La titular de la dependencia, Ariadna Montiel Reyes, explicó durante La Mañanera del Pueblo del 5 de diciembre que el ajuste será por encima de la inflación, actualmente ubicada en 3.61%.

Montiel señaló que el compromiso del Gobierno Federal es mantener el poder adquisitivo de los beneficiarios. "Sí va a haber aumento a la pensión... por lo menos será la inflación. Vamos a cumplir con ese cometido con la gente", afirmó.

Con ello, más de 18 millones de beneficiarios de los programas sociales verán reflejado un incremento en sus pagos bimestrales a partir del próximo año.

¿CUÁNTO RECIBIRÁN LAS MUJERES DE 60 A 64 AÑOS EN 2026?

El programa Mujeres Bienestar, que actualmente entrega 3 mil pesos bimestrales, tendrá un ajuste aproximado de 108 pesos, lo que elevaría el apoyo a 3 mil 108 pesos bimestrales en 2026.

Este incremento, aunque moderado, busca fortalecer uno de los programas más recientes dentro de la política social federal, ampliando la cobertura y manteniendo un apoyo constante para este sector de la población.

Esto garantiza que mujeres de entre 60 y 64 años sigan recibiendo un respaldo económico que les ayude en la etapa previa a la pensión de adultos mayores.

imagen-cuerpo

OTROS PROGRAMAS DE BIENESTAR TAMBIÉN SUBIRÁN EN 2026

Aunque el enfoque principal recae en el apoyo para mujeres, el resto de los programas también registrará incrementos estimados:

  • Adultos mayores: alrededor de 6 mil 424 a 6 mil 430 pesos bimestrales
  • Personas con discapacidad: 3 mil 315 pesos bimestrales
  • Madres trabajadoras: entre 1 mil 709 y 3 mil 854 pesos

El

anuncio llega en la recta final

del año y ofrece un respiro para millones de beneficiarios que dependen de estos apoyos. Con el ajuste ya confirmado, la

Pensión Mujeres Bienestar

seguirá siendo una herramienta clave para mejorar su bienestar económico.

Fernanda Rodríguez
Fernanda Rodríguez
Contenido Relacionado
Jóvenes Construyendo el Futuro: este será el nuevo monto que recibirán los becarios el año 2026
Nacional / México

Jóvenes Construyendo el Futuro: este será el nuevo monto que recibirán los becarios el año 2026

Diciembre 05, 2025

El programa confirmó un aumento para 2026 ligado al salario mínimo. Los aprendices recibirán un incremento del 13%, elevando su beca mensual

Pensión Bienestar: Así será el aumento y cómo quedarán los depósitos el próximo año 2026
Nacional / México

Pensión Bienestar: Así será el aumento y cómo quedarán los depósitos el próximo año 2026

Diciembre 05, 2025

El gobierno de Sheinbaum actualizó los montos de este programa que apoya a adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad, etc.

Frente Frío 18 provocará nieve, lluvias intensas y fuertes vientos en el norte de México
Nacional / México

Frente Frío 18 provocará nieve, lluvias intensas y fuertes vientos en el norte de México

Diciembre 04, 2025

Para este viernes el fenómeno permanecerá estacionario sobre el noreste y oriente del país